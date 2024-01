Bron van het helderste licht als superzware zwarte gaten een TDE meemaken is onthuld

door

Als superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels in korte tijd een te dichtbij gekomen ster verorberen leidt dat tot een plotseling toename van de lichtkracht van (de omgeving van) het zwarte gat. Dat wordt een ‘Tidal Disruption Event’ (TDE) genoemd, een heftige gebeurtenis waarvan sterrenkundigen er al diverse hebben waargenomen. Lange tijd was de vraag wat nou precies de piek in het licht veroorzaakt, welk fysisch proces daar verantwoordelijk voor is. Recente berekeningen en simulaties uitgevoerd door Elad Steinberg en Nicholas C. Stone (Racah Institute of Physics, The Hebrew University) hebben nu laten zien dat een type schokgolf, dat nog niet bekend was, gedurende de TDE tot de piek leidt. Ze maakten gebruik van vernieuwende ‘stralings-hydrodynamica’ software om de simulaties uit te voeren en daarmee een exact beeld te krijgen van wat er voor, tijdens en na een TDE allemaal plaatsvindt. Het blijkt dat het piekmoment in de lichtkracht ontstaan door een zogeheten schokdissipatie of schokafvoer, waardoor meer energie vrijkomt dan eerst werd gedacht. Terugvallend materiaal wordt daardoor op de meest efficiënte wijze ‘circulair’ gemaakt en dat levert de grootste lichtsterkte op. Met deze kennis wil men nog beter toekomstige TDE’s gaan waarnemen en daarmee kijken of ze meer over superzware zwarte gaten te weten komen en over de werking van de Algemene Relativiteitstheorie in dergelijke extreme omstandigheden.

Meer informatie hierover vind je in het vakartikel van Elad Steinberg, Nicholas C. Stone. Stream–disk shocks as the origins of peak light in tidal disruption events. Nature, 2024; 625 (7995): 463.

Bron: Hebrew University.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...