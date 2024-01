Medeontdekker van de kosmische microgolf-achtergrondstraling Arno Penzias is overleden

door

Op maandag 22 januari is Arno Penzias op 90 jarige leeftijd overleden, de medeontdekker van de kosmische microgolf-achtergrondstraling. Die straling, het restant van de straling daterend van kort na de oerknal, werd in 1964 ontdekt door Robert Wilson en Penzias (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). Eigenlijk was het toeval dat Wilson en Penzias de straling ontdekten, want wat ze eigenlijk wilden doen was het werkklaar maken van de nieuwe radio-ontvanger van Bell Labs in Holmdel, New Jersey, een hoornvormige antenne met een lengte van 20 meter, die gebouwd was om teruggekaatste radiogolven van de Echo waarballonnen te detecteren – het hele project heette Project Echo. Dat werkklaar maken ging niet zo gemakkelijk, want ze bleven telkens een irritante ruis houden, die ze maar niet konden verklaren. Penzias en Wilson dachten dat het aan de vogelpoep lag, die duiven hadden achtergelaten in de hoornantenne, maar ook na het schoonmaken van de antenne én het afschieten van de duiven bleek de ruis te blijven. Het ging om een radiosignaal, dat naar alle kanten van de hemel even sterk was en dat een golflengte van 7,35 cm en een temperatuur van 4K, dus vier graden boven het absolute nulpunt had (hetgeen later 2,7K bleek te zijn). Ze publiceerden er in 1965 dit artikel over, dat vergezeld ging van een artikel van Dicke et al (inclusief de jonge Jim Peebles), met meer theoretische bespiegelingen over wát ze nou precies ontdekt hadden. In 1978 ontvingen Penzias en Wilson de Nobelprijs voor hun ontdekking van de kosmische achtergrondstraling. Meer informatie over het leven van Penzias vind je op deze Wikipedia. Arno Allan Penzias (1933-2024), rust in vrede! Bron: In the Dark.

