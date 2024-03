Rijksuniversiteit Groningen gastheer van grootste Europese lichtvervuilingsconferentie

door

Van 14 tot en met 16 maart is de Rijksuniversiteit Groningen gastheer voor een Europese conferentie over lichtvervuiling. Editie 16 vindt plaats in het Familiehotel te Paterswolde. De conferentie vindt plaats onder auspiciën van de wereldwijde organisatie Dark Sky International. Het Kapteyn Instituut van de universiteit is organisator. De opening wordt verricht, donderdag 14 maart, door gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen.

“We verwachten ruim honderd deelnemers op de conferentie, en het zijn niet alleen sterrenkundigen. Het is een smeltkroes aan deskundigen in lichtvervuiling. Er komen biologen, beheerders van Nationale Parken, vertegenwoordigers van (regionale) overheden, organisaties voor donkerte toerisme en vertegenwoordigers van de armaturen-industrie. En op deze wijze kunnen we gezamenlijk een vuist maken tegen de toenemende lichtvervuiling. Zeker ook in Nederland op veel plekken is de Melkweg niet meer zichtbaar, meer duisternis is beter voor natuur en mens,” aldus sterrenkundige en hoofdorganisator Reynier Peletier van de Rijksuniversiteit Groningen.

Samenwerking

Het is meer dan alleen een probleem van de sterrenkundigen, benadrukt Peletier. “Natuurlijk, het zien van een mooie Melkweg is prachtig, maar er is meer aan de hand. Te veel licht is slecht voor mens en natuur.” De Groningse chronobioloog Roelof Hut benadrukt dit: “De effecten van te veel licht op de natuur zijn redelijk bekend, van de effecten op de mens weten we nog maar het topje van de ijsberg. Dit onderzoek doe je met velen en over ieders disciplinegrenzen heen, net als bij deze conferentie.”

Expertise

Groningse sterrenkundigen hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot donkerte experts. Er zijn meetnetwerken opgezet, meetmethodes ontwikkeld samen met de collega’s van de universiteit van Oldenburg (Duitsland) en de Universiteit van Arhus (Denemarken). In breder Europees verband zijn de Groningers betrokkenen bij het project Darker Sky, waarbij wordt gewerkt aan minder lichtvervuiling in (kleinere) havens in Europa. Voor Nederland is dat de haven van Lauwersoog en het toekomstige Holwerd aan Zee. Beide projecten zijn gefinancierd door INTERREG North Sea. De sterrenkundigen zijn ook partner in het Dark Sky Park Lauwersmeer.

“De conferentie is een mooie kroon op ons werk. Bovendien kunnen we mooi laten zien waar we mee bezig zijn. Voor de deelnemers zijn er excursies naar het Dark Sky Park en de haven van Lauwersoog,” zo besluit Peletier. Alle informatie over de conferentie kunt u vinden op https://www.astro.rug.nl/eurodark/index.html. Bron: RUG persbericht.

