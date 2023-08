New Horizons gaat opnieuw meten hoe donker het heelal precies is

door

De NASA gaat opnieuw z’n ruimteverkenner New Horizons gebruiken om te meten hoe donker het heelal precies is. Het was 17 jaar geleden dat New Horizons werd gelanceerd en op dit moment staat ‘ie 8.368.279.968 kilometer van ons vandaan, da’s bijna 56 AE, astronomische eenheid (afstand aarde-zon). New Horizons is een uitstekend instrument om goed te meten hoe donker het heelal is, omdat we dat vanaf aarde slecht kunnen doen. Bij ons in Nederland en andere Westerse landen stikt het van de lichtvervuiling, maar zelfs in donkere gebieden zoals Chili hebben ze toch last van een vorm van lichtvervuiling, een gloed die wordt veroorzaakt door UV straling van de zon en kosmische straling, die de bovenste lagen van de aardse atmosfeer ioniseren. Wil je dus zonder storende lichtvervuiling meten hoe donker het heelal is dan moet je ver van de aarde én de zon zijn, hoe verder hoe beter . Maar waarom wil men dan die donkerheid van het heelal meten? Welnu, dat willen ze weten en meten om de zogeheten cosmic optical background (COB) te kunnen bepalen, het totaal van het licht uitgezonden door sterren buiten de Melkweg over de hele geschiedenis van het universum. Als de COB-helderheid niet gelijk is aan het licht van sterrenstelsels die we kennen, suggereert dit dat er mogelijk bronnen van optisch licht in het universum ontbreken. En dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn: we zien meer licht dan we zouden moeten zien op basis van de populaties van sterrenstelsels waarvan we begrijpen dat ze bestaan ​​en hoeveel licht we schatten dat ze zouden moeten produceren. New Horizons heeft vorig jaar al eens gemeten en wat bleek: er zit twee keer zoveel licht in de COB als wat de sterren in alle sterrenstelsels aan licht hebben geproduceerd sinds de oerknal. En dat roept dan de vraag op: waar komt dat extra licht vandaan?

Vandaar dat ze nu van plan zijn om New Horizons nog een keer te laten meten hoe donker het heelal is en dan te kijken of ze kunnen ontdekken waar dat extra licht vandaan komt. Dat willen ze doen door ‘m met z’n camera’s naar 15 geselecteerde donkere gebieden buiten de Melkweg te kijken, afgekeerd van de zon, en dan te meten hoeveel licht er vandaan komt. Dat gaan ze de komende maanden doen. Bron: NASA.

