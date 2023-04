Prelude Starship SN-24, ‘wel of geen orbitale vlucht, dát is de vraag’

door

Kijk hem daar nou staan, de kolos genaamd SN-24 ofwel Starship/Super Heavy. Alsof hij op ons neerkijkt met een blik van “God, daar hebben we je even mooi bij de pand van je jasje te pakken!¨*. Een forse dosis engelengeduld kan Elon Musk c.q. SpaceX inmiddelds niet ontzegd worden. In het najaar van 2021 leek het er even op dat er met de SN-20, helemaal geprepareerd voor een orbitale maidentrip, gelanceerd zou worden maar dat liep anders. De vluchtlicentie van de FAA kwam er niet. Het werd 2022, en in dat jaar werd de vlucht ook keer op keer vertraagd door het uitblijven van de benodigde rapporten en daarmee samenhangende vluchtvergunning, zie ook deze Astroblog, en hier en hier. Een betrekkelijke radiostilte volgde in de loop van 2022, en NASA’s Artemis-1 leidde even de aandacht af. Maar het lijkt erop dat het deze maand toch echt gaat gebeuren.

Musk en co. ploeterden al die tijd voort, en inmiddels al even in 2023 beland, tunen SpaceX en NASA compleet in op de aankomende Starship vlucht. Deze mogelijk orbitale ‘van Texas naar Hawaï’ testvlucht zal uitgevoerd worden met de ‘Serial Number 24’-combinatie, bestaande uit de Super Heavy 7 boosterraket van 70 meter en het eigenlijk Starship dat 50 meter hoog is. De lancering wordt uitgevoerd vanaf Starbase in Texas. Alle vorige ‘SN’ of Starship-prototype testvluchten waren suborbitale vluchten en vlogen ‘alleen’ zonder booster, naar een hoogte van om en nabij de 10 km, zie ook deze Astroblog.

Het Starship-systeem dat SpaceX ontwikkelt om mensen en vracht naar de maan en Mars te brengen is ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn. De combinatie wordt aangedreven door next-generation Raptor-motoren door SpaceX zelf ontwikkeld. Het Starship krijgt er zes en de Super Heavy 33. Musk twitterde recent dat het Starship mogelijk nog 10 meter langer gaat worden. De motoren van Starship genereren 7,5 miljoen kg stuwkracht bij de lancering, wat Starship de krachtigste raket in de geschiedenis maakt zodra hij met succes vliegt. Het huidige record staat op naam van NASA’s (SLS), die produceert zo’n4 miljoen kg stuwkracht bij de lancering.

Musk twitterde op zes april j.l. over een mogelijke lancering, wat toen neerkwam op een lancering in de tweede week van april. Even was er confusie maar zowel de FAA als SpaceX merkten op dat de vrijgegeven tijdschema’s niet impliceerden dat er een lanceringslicentie was afgegeven. Er wordt gewacht op ‘regelgevende goedkeuring’. Zie hier het Operations Plan Advisory document waarin o.a. genoemd worden de dagen van 17 april, met de back-updatums van 18 tot en met 21 april m.b.t. het Starship. Alle datums hebben hetzelfde tijdvenster, namelijk van 14.00 tot 17.05 NL’se tijd (08.00-11.05 Eastern Time). Musk twitterde afgelopen maandag, refererend naar a.s.20/4. Musk heeft kennelijk iets met 20/4, het is dan ‘cannabis cultuurdag’.

* Citaat uit Als de zon sterft, uit het interview tussen Oriana Fallaci en Ray Bradbury, uitg. Rizzoli Libri/Bert Bakker, resp. 1965/1994, blz. 27.

