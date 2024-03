Het ont-ijzen van Euclid is gelukt, hij kan weer scherp zien!

door

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vandaag laten weten dat het ‘ont-ijzen’ van de optiek van de Euclid ruimteverkenner gelukt is, dat het resultaat beter dan verwacht is. Zoals ik vorige week meldde was er een probleem dat zich een héél dun laagje ijs had gevormd op de 1,2m grote spiegel van Euclid en dat twee instrumenten daar last van hadden, VIS, dat zeer scherpe beelden van sterrenstelsels maakt die een groot deel van de hemel bestrijken, en NISP, dat het infrarode licht van sterrenstelsels per golflengte kan analyseren om hun afstand nauwkeurig vast te stellen. De hele telescoop opwarmen om zodoende het ijs te verdampen zou teveel vertraging opleveren, dus ging men afgelopen week aan de slag met een procedure om alleen de spiegel op te warmen. En dat lukte. De spiegel werd maar liefst 34 °C opgewarmd en daarna was het ijs in de ruimte verdwenen. De temperatuur ging omhoog van -147 °C naar -113.°C. In de grafiek hieronder zie je de stijging van de lichtopbrengst van de spiegel als gevolg van de temperatuursstijging.

Het kan zijn dat zich in de toekomst nog een keer ijs afzet op de spiegel, maar met de nu geslaagde uitvoering van het ‘ont-ijzen’ van de spiegel weten ze wat ze moeten doen en kan het snel verholpen worden. Euclid zal miljarden sterrenstelsels tot op 10 miljard lichtjaren afstand observeren om de grootste, meest nauwkeurige 3D-kaart van het heelal te maken, waarbij de derde dimensie de tijd zelf voorstelt. Deze gedetailleerde kaart van de vorm, positie en beweging van sterrenstelsels zal ons inzicht geven in hoe materie is verspreid over immense afstanden en hoe de uitdijing van het heelal zich heeft ontwikkeld in de loop van de kosmische geschiedenis. Hieruit kunnen astronomen de eigenschappen van donkere energie en donkere materie afleiden. Dit zal theoretici helpen om de rol van zwaartekracht beter te begrijpen en de aard van deze raadselachtige entiteiten vast te stellen. Bron: ESA.