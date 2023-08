Video: de Euclid Flagship Simulation

door

Op 1 juli j.l. werd Euclid gelanceerd, de Europese missie die tot doel heeft om een driedimensionale kaart van het heelal te maken en daarmee de geheimen te ontrafelen van de donkere materie emn donkere energie. Die kaart zal meer dan 1/3e van de hemel omvatten en pakweg tien miljard jaar terug in de tijd kijken. Sterrenkundigen hebben in het kader van Euclid een gigantische simulatie gemaakt van het heelal om daarmee een indruk te geven van het donkere heelal, een unieke ‘sneak preview of the structure of the dark Universe’.

Credits: ESA/Euclid Consortium/Cacao Cinema. Bron: ESA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...