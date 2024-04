Venus blijkt zuurstof en koolstof te ‘lekken’ uit zijn magnetosfeer 

Het is aan ESA’s ruimtesonde BepiColombo te danken dat recent aan het licht kwam dat er een overvloed aan gassen, waaronder koolstof en zuurstof, uit de atmosfeer van Venus worden verwijderd. De gassen zijn afkomstig uit een onontgonnen gebied van de Venusiaanse magnetosfeer. De gegevens werden verkregen toen het ruimtevaartuig BepiColombo, dat op weg is naar Mercurius, langs Venus vloog, en de gegevens zouden nieuw licht kunnen werpen op de atmosfeer van onze planetaire ‘buurman’. Het onderzoeksteam dat de data analyseerde is verbonden aan het Franse Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), te Parijs. De nieuwe bevindingen kunnen helpen de samenstelling van de magnetische omgeving van Venus te catalogiseren.

In tegenstelling tot de aarde, een planeet met een intrinsiek magnetisch veld dat zijn atmosfeer beschermt tegen ontsnapping naar de ruimte, beschikt Venus niet over een eigen, stabiel magnetisch veld. Dat komt omdat het koelere binnenste niet rond gesmolten materiaal kan klotsen, een werveling die nodig is om een magnetisch veld te creëren en in stand te houden. Integendeel, zonlicht dat op de amberkleurige bol valt, laadt de atmosferische atomen op, die vervolgens elektrische stromen creëren die een onstabiele, van zonlicht afhankelijke magnetosfeer produceren.