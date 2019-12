Met NASA’s Asteroid Watch Widget real-time asteroïden volgen en Fijne Feestdagen voor alle Astroblogs lezers!

door

De Asteroid Watch Widget is een computer programma van NASA’s Jet Propulsion Laboratory waarmee men in één oogopslag alle informatie over asteroïden en kometen die een relatief nabije passage met de aarde maken, kan zien. De Widget toont steeds de vijf komende nabije passages met de Aarde welke binnen een afstand van 7,5 miljoen km plaatsvinden. De komende naderingen van asteroïden kunnen aangeklikt worden en vervolgens krijgt men alle informatie met betrekking tot de asteroïde. De Widget toont de datum van de passage, de geschatte diameter van het object, hoe groot het object is en de afstand tot de aarde bij de passage. De informatie en naam wordt zichtbaar zodra men over de datum gaat. Met een muisklik op de datum verschijnt de pagina met details.*(Voor PC en Mac)

Een object dat groter is dan 150 meter en dat de afstand om en nabij of minder dan 7,5 miljoen km de Aarde passeert wordt ook wel een PHA of Potentially Hazardous Object genoemd. Op 24 december waren er 2018 PHA’s bekend. Voorlopig lijken we ons geen zorgen hoeven te maken alhoewel de nabije passage van de 2019OK op 25 juli j.l. nog wel degelijk een verrassing was. Op de betreffende donderdag in juli vloog de planetoïde op een afstand van slechts 65.000 km langs de aarde, dat is 1/5 van de afstand tussen aarde en maan. De afstand Aarde-Maan is ong. 384,000 km en wordt ook wel met LD of Lunar Distance aangegeven. Hierbij wil ik ook direct alle Astroblogs lezers en schrijvers hartelijk danken voor het lezen en zeer Fijne Kerstdagen toewensen en een Gezond 2020 vol Sterrennieuws!! Bron: NASA / JPL / ESA

https://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch/

https://www.spaceweather.com/