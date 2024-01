Drie uur voordat planetoïde 2024 BX1 insloeg in de aardse atmosfeer boven Duitsland werd ‘ie ontdekt

door

Op 20 januari ontdekte de Hongaarse sterrenkundige Krisztián Sárneczky hem: planetoïde 2024 BX1 (Sar2736 vóór de inslag). Hij ontdekte hem met de 60 cm Schmidt Telescoop van het Piszkéstető Mountain Station, dat deel uitmaakt van het Konkoly Observatorium in Hongarije. Sárneczky is een ervaren planetoïdejager, dus hij wist wat hem te doen stond: nog meer waarnemingen maken van 2024 BX1, zodat de exacte baan van de planetoïde bekend wordt. En dat deed hij dezelfde nacht nog, nádat hij eerst de internationale wereld via het IAU Minor Planet Center op de hoogte had gebracht van zijn ontdekking. Al snel werd duidelijk dat de planetoïde klein was – pakweg een meter in doorsnede – én dat hij recht op de aarde vloog en op het punt stond snel in te slaan in de atmosfeer van de aarde. Hieronder een video die 25 minuten voor de inslag werd gemaakt:

En drie uur later gebeurde het onvermijdelijke, hij kwam in de aardse atmosfeer terecht waar hij snel verbrande en voor een felle vuurbol zorgde, hetgeen pakweg 50 km ten westen van Berlijn gebeurde, gefilmd door waarnemers:

Die vuurbal was te zien om 01:32 uur lokale tijd op zondag 21 januari. Bovenstaande video is gemaakt door ALLSKY7 / Sirko Molau – AMS16 Ketzuer. De vuurbol werd door vele waarnemers in Centraal Europa gezien. Het was voor de achtste keer dat een planetoïde werd waargenomen die werd ontdekt vóórdat ‘ie in de aardse atmosfeer terechtkwam en verbrande – de eerste keer dat dat gebeurde was in 2008 (planetoïde 2008 TC3). Van de planetoïde 2024 BX1 zijn inmiddels ook fragmenten teruggevonden, zoals hieronder te zien:

There it is! 🙌 A team of researchers from the museum and its cooperation partners, among them @FU_Berlin and @DLR_de, have discovered suspected fragments of the astroid #2024BX1 today, both of them almost the size of a walnut: https://t.co/TvZSpG6RnM ☄️ #Sar2736 #Havelland pic.twitter.com/5i29vY5YZM

— Museum für Naturkunde Berlin (@mfnberlin) January 26, 2024

Bron: ESA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...