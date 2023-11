Planetoïde 52959 vernoemd naar Daniela de Paulis

door

Deze week werd bekend dat planetoïde 52959 (alias 1998 TY2) door de International Astronomical Union (IAU) vernoemd is naar Daniela de Paulis, de Italiaanse mediaartiest, Artist in Residence van het SETI Instituut én last but nog least Astroblogger. Zij is de initiatiefnemer van het wereldwijde project A Sign in Space, waarbij mei dit jaar met de Trace Gas Orbiter (TGO), een ruimteverkenner van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, een gecodeerd bericht naar de aarde werd verzonden en de bedoeling was dat het bericht ontcijferd zou worden – iets wat tot nu toe nog steeds niet leukt is. Verder is de Paulis lid van de IAA SETI Permanente Commissie, heeft zij de Art of Neuroscience Prize 2022 en de Europanetprijs voor publieksbetrokkenheid 2023 ontvangen.

Planetoïde Daniela de Paulis alias 52959 is een ruimtesteen van 3,69 km doorsnede, welke zich bevindt in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter. Hierboven zie je een foto van de planetoïde, welke gemaakt is door de Franse amateur-sterrenkundige Georges Attard van het Novaastro observatorium (M11). Hij werd op 10 oktober 1998 voor het eerst gezien. Hier het laatste IAU-bulletin, waarin de vernoeming wordt vermeld. Daniela de Paulis wordt daarin een Française genoemd, maar ik kan de lezer met mijn hand op mijn hart mededelen dat dat op een vergissing berust en dat ze volbloed Italiaans is. De IAU schijnt het te gaan corrigeren. Daniela, namens alle collega-Astrobloggers: van harte gefeliciteerd met deze vernoeming!

