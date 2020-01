Vanavond gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw

door

Vanavond vind een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw plaats. De Maan beweegt zich dan door de bijschaduw van de Aarde, zodat er op een deel van het maanoppervlak minder direct zonlicht valt. De eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. De verduistering heeft een grootte van 0.92 in de bijschaduw. De eclips begint om 18:06 uur en staat bij het maximum, om 20:11 uur, op een hoogte van circa 30° (in Utrecht). De eclips eindigt om 22:15 uur. Maar stel je je daar alsjeblieft niet teveel van voor (zoals de kranten wel doen), want de maan zal niet zoals bij een maansverduistering in de kernschaduw donkerrood worden.

Een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw is de minst indrukwekkende variant, doordat de Maan de kernschaduw niet raakt en zich zelfs maar gedeeltelijk in de bijschaduw bevindt. Hierdoor valt op de gehele Maan nog een deel van het normale zonlicht en op een deel van de Maan is de Zon helemaal zichtbaar. Dit betekent dat deze delen van de Maan slechts gedeeltelijk of helemaal niet verduisterd zijn. Bron: Hemel.waarnemen.com.