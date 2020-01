2019 was het op één na warmste jaar op aarde sinds begin metingen in 1880

door

Metingen gedaan door NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) laten onafhankelijk van elkaar zien dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2019 het op één na hoogste was, sinds het begin van de metingen in 1880. Alleen in 2016 was de globale temperatuur hoger dan vorig jaar. De laatste vijf jaren vormden de warmste jaren van de afgelopen 140 jaren. De gemiddelde temperatuur op aarde was in 2019 0,95 °C warmer dan het gemiddelde van de periode 1951-1980, aldus NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) directeur Gavin Schmidt (zie ook de grafiek hieronder).

De oceanen blijken ook warmer te zijn geworden: de oceanen waren in 2019 het warmste ooit sinds de temperatuur in oceanen wordt geregistreerd. De temperatuur van het zeewater tot een diepte van 2000 meter was in 2019 gestegen met 0,075 °C. Om die stijging voor elkaar te krijgen moet het zeewater 228.000.000.000.000.000.000.000 Joules aan energie hebben opgenomen, da’s gelijk aan de energie van 3,6 miljard Hiroshima atoombommen.

Bron: NASA + Phys.org.