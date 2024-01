NASA bevestigt dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten was

door

De gemiddelde temperatuur op aarde was in 2023 het warmste ooit gemeten, zo laat analyse van alle weergegevens door de NASA zien. Dat gemiddelde was in 2023 1,2 °C hoger dan het gemiddelde van de periode 1951-1980, aldus wetenschappers van NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS). Daarmee bevestigen NASA en ook het Amerikaanse weerbureau NOAA wat we al wisten, dat 2023 een uitzonderlijk warm jaar was. De maand juli van 2023 was de warmste maand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur die 1,4 °C hoger was dan de gemiddelde temperatuur. Voornaamste oorzaak van de temperatuursstijging is het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de effecten van El Niño hebben er vermoedelijk aan bijgedragen. De uitbarsting van de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in januari 2022 heeft op het zuidelijk halfrond juist voor een afkoeling van 0,1 °C gezorgd.

Hieronder een rijtje Astroblogs over de temperatuurrecords van afgelopen jaren:

Bron: NASA.

