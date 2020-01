Nog 100 seconden tot middernacht op de Doomsday Clock

door

De wijzers op de Doomsday Clock zijn opgeschoven naar 100 seconden voor twaalf. Ze stonden vanaf 2018 op twee minuten voor twaalf, twee minuten voor ‘middernacht’, het moment volgens de tijdrekenaars van het Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) dat echte rampspoed op aarde los zal barsten. Die Doomsday Clock of Doemdagklok is ingesteld in 1947 door wetenschappers van BAS , een symbolische klok om de dreiging van een nucleaire ramp zichtbaar te maken, dat was toen dé dreiging. Sinds dat jaar is de klok 24 keer gewijzigd, waarbij de periode tussen 1953 en 1960 tot recent het dieptepunt was, want toen stond de klok op twee minuten voor twaalf (zie grafiek). Maar op 23 januari is de klok nog verder opgeschoven, naar 100 seconden (1 minuut en 40 seconden) voor twaalf. De nucleaire dreiging die in 1947 heerste is er nog steeds, maar er zijn vele dreigingen bijgekomen. Zo is er de klimaatverandering, waar nog te weinig aan wordt gedaan om de opwarming tegen te gaan. Ook zijn er technologische ontwikkelingen, die niet bijdragen aan minder dreiging, zoals president Trump z’n aankondiging dat hij een U.S. Space Force wil instellen, een onderdeel van het Amerikaanse leger dat als doel heeft “preparing for space combat“. Ook de recente conflicten in Irak tussen de VS en Iran en het aflopen van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag hebben de spanningen doen toenemen. Hieronder zie je in de grafiek het verloop van de Doomsday Clock, die begin jaren negentig de meest positieve tijd liet zien.

