Nabije piepjonge exoplaneet ontdekt… áls het een planeet is tenminste

Sterrenkundigen hebben een nabije exoplaneet ontdekt die met een leeftijd van nog geen vijf miljoen jaar piepjong is. Het gaat om de planeet voorzien van de catalogusnaam 2MASS 1155-7919 b, 330 lichtjaar van ons vandaan. De planeet werd ontdekt door nadere studie van de gegevens verzameld met de Europese Gaia satelliet door een team sterrenkundigen van het Rochester Institute of Technology. Het gaat om een zware planeet – pakweg tien keer zo zwaar als Jupiter – die draait om een ster, die deel uitmaakt van de ‘Epsilon Chamaeleontis Associatie‘. Da’s een verzameling sterren, die vanuit dezelfde gas- en stofwolk ontstaan zijn, maar die daarna uit elkaar zijn gegaan en geen gravitationele band meer hebben. 2MASS 1155-7919 b staat ver van z’n ster vandaan, maar liefst 600 keer verder weg dan de afstand aarde-zon (149 miljoen km) – geen Hot Jupiter, zoals we er al veel kennen, maar een Cold Jupiter. En da’s dan ook meteen het vreemde van deze exoplaneet: hoe komt het dat ‘ie zo ver weg staat van z’n moederster? Hoe kan een ster, die pakweg duizend keer jonger is dan de zon, op zo’n grote afstand zo’n zware exoplaneet vanuit z’n omringende stofschijf produceren? De vraag dient zich dan ook aan of het daadwerkelijk om een planeet gaat? Is het geen bruine dwerg, een mislukte ster die te licht is om tot kernfusie in z’n centrum te komen? Met z’n massa van tien keer die van Jupiter is 2MASS 1155-7919 b eigenlijk net te licht om een bruine dwerg te zijn, maar wellicht dat die grens niet helemaal scherp is. Verder onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een (gasvormige) exoplaneet gaat of om een bruine dwerg. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan de exoplaneet. Bron: Centauri Dreams.