‘Star Formation Project’ brengt nabije stervormingsgebieden in kaart

Sterrenkundigen hebben in het kader van het Star Formation Project drie relatief nabijgelegen stervormingsgebieden in de Melkweg in kaart gebracht, interstellaire gaswolken, waar in rap tempo sterren met zware massa ontstaan. In visueel licht zijn de wolken slecht te zien vanwege tussenliggende donkere stofwolken, maar radiostraling kan daar doorheen dringen en daarom zijn de gaswolken bestudeerd met de 45m Nobeyama-radiotelescoop in Japan. Het gaat om de wolken genaamd Orion A, Aquila Rift en M17, die tjokvol met CO zitten, koolstofmonoxide. De kaart die van de gebieden gemaakt is die is zo gedetailleerd dat details van 3200 Astronomische Eenheden zichtbaar zijn, da’s zestig keer zo groot als het zonnestelsel. In de Publications of the Astronomical Society of Japan verscheen onlangs dit vakartikel erover. Bron: Eurekalert.