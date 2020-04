Vrijdag vliegt BepiColombo – onderweg naar Mercurius – langs de aarde

door

Komende vrijdag 10 april zal de Europees-Japanse Mercurius-verkenner BepiColombo langs de aarde vliegen. Het is een flyby die bedoeld is om BepiColombo met de zwaartekracht van de aarde een slinger te geven, zodat ‘ie meer snelheid krijgt om naar de binnenste delen van het zonnestelsel te vliegen. BepiColombo, gelanceerd in oktober 2018, draait momenteel om de zon op een afstand die ongeveer even groot als de afstand tussen de aarde en het ruimtevaartuig. Op 10 april om circa 06:25 uur, zal het ruimtevaartuig de aarde benaderen op een afstand van slechts 12.700 km. Deze afstand is minder dan de helft van de hoogte waarop de Europese Galileo-navigatiesatellieten vliegen. BepiColombo zal gedurende flyby zichtbaar zijn op aarde, niet met het blote oog, maar wel met verrekijkers of telescopen. Hieronder het gebied waar ‘ie zichtbaar zal zijn. Hij trekt van oost naar west en zal om 06:24:58 de dichtste nadering hebben, hetgeen op het zuidelijk halfrond het beste zichtbaar is (hoe roder hoe beter zichtbaar).

Bij ons in Nederland zal ‘ie héél laag in het zuiden zichtbaar zijn. Op Heavens Above is een pagina, waar je kunt zien of en wanneer ‘ie zichtbaar is (nu ingevuld voor Dordrecht). De flyby op 10 april is slechts de eerste van de in totaal negen zwaartekrachtsslingers gedurende de zeven jaar durende reis naar Mercurius. Tot nu toe heeft ‘ie 1,4 miljard km afgelegd. In oktober zal het ruimtevaartuig de eerste van de twee flyby’s nabij Venus uitvoeren. De laatste zes manoeuvres zullen worden gedaan met behulp van de zwaartekracht van Mercurius zelf – zie de afbeelding hieronder. BepiColombo zal eind 2025 Mercurius bereiken.

Bron: ESA + ESA.