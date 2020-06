De halo van het Melkwegstelsel blijkt heel heet te zijn

door

Onderzoekers hebben ontdekt dat de halo van het Melkwegstelsel héél heet is, veel heter dan ze eerst dachten. Het team van sterrenkundigen van de Ohio State University had eerder had ontdekt dat delen van die halo, de bolvormige ‘mist’ van gas, stof en donkere materie rondom de schijf van de Melkweg, al tien keer heter was dan wat men eerst dacht, maar nieuw onderzoek door hetzelfde team heeft laten zien dat de hele halo gloedje heet is, tot zo’n 10 miljoen K toe. Het team van Smita Mathur keek met behulp van de Europese XMM-Newton röntgen-ruimtetelescoop in één richting naar de halo en daar maakten ze spectra van. Vervolgens werden in vier andere richtingen ook spectra gemaakt van de halo en wel met de Japanse Suzaku ruimtetelescoop, die ook in röntgenlicht kijkt. En die waarnemingen bevestigden dat de halo van de Melkweg naar alle kanten toe zeer heet is. Vervolgens wilde men weten of de halo van de melkweg wellicht uniek heet is, maar toen de halo van een vergelijkbaar sterrenstelsel werd ontderzocht, NGC 3221 op 200 miljoen lichtjaar afstand, zagen ze met beiden telescopen dat diens halo vergelijkbaar heet is. De resultaten van het onderzoek werden vandaag bekend gemaakt op een bijeenkomst van de American Astronomical Scoeity (1-3 juni). Die halfjaarlijkse bijeenkomst is normaal gesproken altijd ergens in de VS, maar vanwege de lockdown door het coronavirus is er nu een digitale bijeenkomst, nummertje 236. Bron: Ohio State University.