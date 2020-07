Hé hola, wat zien we daar nog meer naast dwergstelsel AGC111977?

door

Aanschouw even de foto hierboven. Dat blauwe wazige ding daar links is AGC111977, een dwergstelsel op 15 miljoen lichtjaar afstand van het Melkwegstelsel. En dwars door AGC111977 en hier en daar ook elders in de foto zie je wat achtergrondstelsels, die nog veel verder weg staan. Maar wat interessant is dat zijn die twee klein boogjes die je rechtsonder op de foto ziet. Dát zijn de sporen van twee planetoïden die daar aan de hemel voorbijtrokken, op het moment dat Hubble AGC111977 met z’n ACS-camera vastlegde. Beide boogjes zie je in twee kleuren, rood en blauw. Die ACS heeft de foto gemaakt in twee golflengten, bij 606 nm (in blauw) en bij 814 nm (in rood) en die twee aparte foto’s leverden de verschillend gekleurde boogjes op. De twee planetoïden op de foto werden niet door de professionele sterrenkundigen ontdekt, maar door amateurs, in casu Sovan Acharya, Graeme Aitken, Claude Cornen, Abe Hoekstra en Edmund Perozzi. En dat deden ze in het kader van ‘Hubble Asteroid Hunter‘, een project van de ESA en Zooniverse, waarbij vrijwilligers over de hele wereld Hubble foto’s afstruinen op zoek naar planetoïden.

Interessant is de schaal van de twee astronomische dingen waar we naar zitten te kijken, het dwergstelsel AGC111977 daar links op de foto en de twee planetoïden daar rechtsonder op de foto, de ene 15 miljoen x 10 biljoen km van ons vandaan, de ander ergens tussen de 330 en 480 miljoen km van ons vandaan. Wat een enorme verschil, nietwaar? Afgelopen dinsdag – 30 juni 2020 – was het ‘International Asteroid Day’ en toen werd de foto van AGC111977 met de twee planetoïden gepubliceerd. Eh… waarom is 30 juni ‘International Asteroid Day’? Dát heeft te maken met het Siberische plaatsje Toengoeska, waarboven een enorme planetoïde in de atmosfeer explodeerde op …. 30 juni 1908. Bron: Phys.org.