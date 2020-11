We kennen groene (erwt-) sterrenstelsel, groene vuurbollen en groene planetaire nevels. Maar zijn er ook groene sterren? Ik kom op de vraag omdat ik vanochtend deze interessante tweet-reeks voorbij zag komen:

As stars burn hotter and hotter, they go from looking red to orange to yellow to white to blue…

But why are there no green stars?? [1/4] pic.twitter.com/4pRFmv7ojF

— Ben Bartlett (@bencbartlett) November 10, 2020