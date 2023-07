Eisinga planetarium verder op weg naar status van Werelderfgoed

door

ICOMOS heeft deze week een positief advies bekend gemaakt om het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst. Het positieve ICOMOS-advies is de op een na laatste stap richting de Werelderfgoedstatus – de weg die in 2003 is ingeslagen. In september wordt hierover het definitieve besluit genomen door het Werelderfgoedcomité.

Van uitzonderlijke universele waarde

ICOMOS is het internationale adviesorgaan voor UNESCO Werelderfgoed. ICOMOS concludeert in haar rapport dat het Planetarium van ‘uitzonderlijke universele waarde’ is – een cruciale voorwaarde voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus. “Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is een uitstekend voorbeeld van een technologisch ensemble, dat een bewegend schaalmodel van het zonnestelsel toont zoals dat bekend was aan het eind van de 18e eeuw. Het illustreert duidelijk een bijzonder moment in de geschiedenis van de wetenschap en in het begrijpen van het heliocentrische model van het zonnestelsel.”

Nog steeds functioneel

Het Planetarium, dat tussen 1774 en 1781 door Eise Eisinga in Franeker is gebouwd, heeft nog altijd de functie die Eisinga destijds voor ogen had. Vanaf de voltooiing van het instrument in 1781 tot op de dag van vandaag krijgen bezoekers uitleg over de ‘werking’ van ons zonnestelsel. De vrijwel complete reeks gastenboeken die sindsdien is bijgehouden vormt het tastbare bewijs daarvan.

Definitieve besluit in september

Het gaat nadrukkelijk om een advies. Het definitieve besluit over de status van het Planetarium wordt genomen tijdens de vergadering van het Werelderfgoedcomité. Deze vergadering wordt gehouden tussen 10 en 25 september in Riyad, Saoedi-Arabië.

Reacties

Directeur van het Planetarium, Adrie Warmenhoven: “We zijn heel blij met dit positieve advies van ICOMOS. Het voelt als een beloning voor al het werk dat we sinds 2003 hebben gedaan om werelderfgoed te worden, en als een bevestiging dat het Planetarium inderdaad zo bijzonder is als wij al wisten.” Burgemeester Marga Waanders reageerde ook verheugd op het positieve advies. “Het is weer een stap dichterbij de Werelderfgoedstatus. We hebben goede hoop dat het Planetarium in september Unesco Werelderfgoed wordt. Dat zou een enorme impuls betekenen, niet alleen voor Franeker, maar voor heel Waadhoeke.” Bron: Planetarium Friesland.

