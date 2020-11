Video: een terugblik op de lancering van de Sentinel-6 Michael Freilich satelliet

door

Gisteren is met een SpaceX’ Falcon 9 raket vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië de Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich gelanceerd, de 1,2 ton zware satelliet die gebouwd is om de verandering van het zeeniveau te monitoren. Hieronder de videobeelden van de lancering, die verder goed is verlopen (ook de zachte landing van de eerste trap van de draagraket).

Bron: ESA.