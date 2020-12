Zoef, daar gaat de schaduw van de zonsverduistering over Zuid-Amerika

door

Gistermiddag vond er in Zuid-Amerika een totale zonsverduistering plaats, welke zichtbaar was in het zuiden van Chili en Argentinië, nou ja zolang het er niet regende (zoals in Chili het geval was – je zou er maar in deze coronatijd naar toe zijn gegaan). Met de Advanced Baseline Imager (ABI) aan boord van de Geostationary Operational Environmental Satellite 16 (GOES-16) werd de schaduw van de zonsverduistering – feitelijk de schaduw van de maan – die over de aarde trok, gefotografeerd en alle foto’s daarvan hebben het onderstaande, korte maar indrukwekkende filmpje opgeleverd.

Bron: Earth Observatory.