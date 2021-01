Grootschalig biomedisch onderzoek onder astronauten geeft meer inzicht in biologische gevaren bij bemande ruimtevaart

Dr. Susan Bailey e.a., hoofd-auteur van ‘Telomere Length Dynamics and DNA Damage Responses associated with long-duration spacefligth’ gepubliceerd in Cell*, stelt dat ‘veranderende telomeren geassocieerd worden met cardiovasculaire aandoeningen, met name korte telomeren’. maar voegt eraan toe dat langer wordende telomeren ook geen goed teken zijn, daar, aldus Bailey ‘langere telomeren weer worden geassocieerd met kanker’. Bailey stelt dat het tweelingonderzoek maar een enkel voorbeeld was. Maar nu heeft dit uitgebreid onderzoek de bevindingen bij de Kelly broers bevestigd. Ik citeer: “Quantitative estimates recently demonstrated that, indeed, both short and long telomere lengths are associated with increased disease risk — of approximately equal degree — supporting the concept of a cancer-aging/disease trade-off. Thus, reports of both shortened and elongated telomeres after exposure to various types of radiation have important implications for cancer risk and a variety of degenerative late effects…” Bailey stelt wel dat er ook nu slechts sprake is van astronauten die enkele maanden op het ISS verbleven. Wat de gevolgen op de lange termijn zijn is nog niet te zeggen.

‘Of mice and astronauts’, Rodent Research 6, nanodeeltjes vervangen vitamines

Het tweede onderzoek betreft een muizenexperiment uitgevoerd door Rosamund Smith e.a. van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly te Indiana i.s.m. onderzoekers van de universiteiten van Boulder en Colorado. Smith’s team testte een anti-verouderingsmedicijn YN-41 uit, op muizen in het ISS.* Het derde en vierde onderzoek betreft microbiologisch onderzoek waarin nanotechnologie centraal staat. Op toekomstige ruimtevluchten, en wellicht ook op aarde, zullen nanodeeltjes medicijnen in het lichaam gaan distribueren en mogelijk vitaminen kunnen vervangen voor celprotectie. Twee microbiologische teams van resp. het Houston Methodist Research Institute en het Istituto Italiano di Tecnologia (Rome) i.s.m. ESA, verrichtten resp. onderzoek op muizen voor medicijndistributie en in het ISS geteste spierweefselcellen.

Eli Lilly, anti-verouderingsmedicijn YN-41, muizen

Rosamund Smith e.a. testte het anti-verouderingsmedicijn YN-41 uit op muizen aan het ISS. De groep maakte gebruik van de biologisch stressvolle omgeving van de ruimte om spieratrofie te onderzoeken. Smith stelt dat ‘in de ruimte het hele lichaam van het dier onderhevig is aan micro-zwaartekracht’. Bij een analoog verouderingsexperiment op aarde – om gewichtloosheid te simuleren – zou dit betekenen dat men bv muizen ‘kunstmatig’ laat verouderen door de achterpootjes van de muizen in lussen te hangen of te wachten tot ze natuurlijk oud worden. Maar kunstmatige verouderingsmethoden op aarde bieden geen mogelijkheid om alle lichaamsspieren in één keer te verouderen, aldus Smith. Het team constateerde dat de spiermassa van de muizen in de ruimte inderdaad krimpt en zwakker wordt, wat overeenkomt met eerdere waarnemingen bij astronauten. Door YN-41 in de muizen te injecteren, bleven de spiermassa van de muizen beter behouden.

De grijpkracht van grondcontrolemuizen nam met 3,1% toe i.v.m. de referentiewaarden gedurende het zes weken durende onderzoek, terwijl de grijpkracht die voor het eerst in de ruimte werd gemeten, aantoonde dat de grijpkracht bij de muizen -7,8% in kracht afnam i.v.m. de referentiewaardenwaarden. Controlemuizen in de ruimte vertoonden, i.v.m. controles op de grond, een kleinere toename in spiermassa (resp. + 3,9% versus + 5,6%). Praktisch alle geanalyseerde ledemaatspieren van de muizen in het ISS wogen aanzienlijk minder dan van hun tegenhangers op de grond aan het einde van de studie (bereik -4,4% tot -28,4%). YN41 was in staat om de vermindering van de spiergreepkracht veroorzaakt door verblijf in de ruimte te blokkeren en het gewicht van de spieren van de muizen op het ISS significant te verhogen.