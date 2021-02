SpaceChain leidend in bouw blockchain-infrastructuur in de ruimte

door

Blockchaintechnologie en cryptovaluta worden momenteel in één adem genoemd m.b.t. ruimte-exploratie. SpaceChain, opgericht in 2017, is een Brits bedrijf dat zeer hard aan de weg timmert om blockchaintechnologie in de ruimte te brengen voor een breed scala aan toepassingen, van veiligheid tot financiële transacties. SpaceChain streeft hierbij een gedecentraliseerd satellietnetwerk te bouwen met blockchain-payload om datasets te ontvangen, op te slaan en uit te zenden. SpaceChain omschrijft zichzelf als volgt; “SpaceChain is een gemeenschapsgericht ruimteplatform dat ruimtevaart- en blockchain-technologieën combineert om ‘s werelds eerste open-source op blockchain-gebaseerd satellietnetwerk te bouwen, waardoor gebruikers gedecentraliseerde applicaties in de ruimte kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Het SpaceChain-besturingssysteem (SpaceChain OS) zal voor iedereen en overal beschikbaar zijn in de wereld, veilig dankzij bewezen blockchain-cryptografie.” In februari en oktober 2018 werden vanuit China de eerste twee op nanosatellieten bevestigde blockchainknooppunten of ‘nodes’ van SpaceChain gelanceerd naar een lage aardebaan. Onderstaand een overzicht van SpaceChain’s verdiensten in zijn jonge bestaan.*

SpaceChain oprichters, Zee Zheng, Jeff Garzik en Tim Draper, hun missie

CEO en oprichter van SpaceChain is Zee Zheng, samen met durfinvesteerders en adviseurs Tim Draper en Jeff Garzik vormen zij de kern van SpaceChain. Jeff Garzik is zowel mede-oprichter als CTO (Chief Technology Officer) van SpaceChain. Garzik is een voormalig Bitcoin kerncode ontwikkelaar, en ook CEO van Bloq, een blockchainbedrijf. Het team, opererend vanuit Engeland en Singapore, heeft als doel om met SpaceChain missies uit te voeren op basis van de blockchain-filosofie, open, transparant en met collectieve samenwerking. Over de potentiële applicaties van blockchainsystemen, zowel in de ruimte als op aarde, zegt Zee Zheng in een interview met GeekWire* het volgende: “Wij stellen toepassingen voor zoals ultraveilige versleutelde berichten, een in de ruimte gebaseerd gedistribueerd datacenter, enz. En natuurlijk zullen we blockchain-transacties gaan faciliteren in landelijke gebieden, oceanen en plekken waar geen terrestrisch netwerk beschikbaar is.” Verder zal het dataverkeer er volgens Zheng en Garzik niet alleen veiliger en transparanter, maar ook goedkoper op worden. Garzik stelde in 2018: “SpaceChain‘s uitstap naar de ruimte zal met succes een gedecentraliseerde omgeving creëren die vooruitgang mogelijk maakt tegen een fractie van de kosten die doorgaans worden geassocieerd met de industrie.”



Blockchain in het kort

Blockchain dankt zijn naam aan zijn structuur. Elke blockchain is gecodeerd en logt informatie in kleinere datasets die ‘blokken’ worden genoemd, de blokken van datasets zijn aan elkaar gekoppeld. Oorspronkelijk is blockchain de datastructuur achter het bitcoinnetwerk, de eerste cryptomunt (blockchain registreert chronologisch elke transactie in het systeem en dient als de basis van het bitcoin-verificatiesysteem). De blockchain is decentraal en open, er is niet één instantie of bedrijf exclusief eigenaar. En het is een peer-to-peer netwerk, een open netwerk waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen. Aangezien elke transactie is versleuteld en geverifieerd, maakt blockchain technologisch gezien het ongedaan maken van transacties onmogelijk en is verificatie door derden niet nodig. SpaceChain’s eerste twee lanceringen

Op 2 februari 2018 werd vanaf het Chinese Jiuqian Satellite Launch Center in de Gobi woestijn de eerste, op een nanoracksatelliet aangebrachte blockchainknooppunt of ‘node’ naar een lage aardebaan (LEO) gelanceerd.** Deze was uitgerust met een Raspberry Pi-hardwarekaart en blockchain-software. Het draaide een full-node–programma (programma dat transacties en blokken volledig valideert) op de Qtum-blockchain en kon bestaande blockchaindata verwerken (Qtum is een blockchainsysteem dat kan worden gebruikt voor cryptovaluta of andere blockchain-apps). Het knooppunt was offline en had beperkte functionaliteit, maar het was de eerste succesvolle implementatie van een Qtum-node in LEO. Op 8 februari 2018 meldde het team een positief resultaat: “Toen de satelliet het grondstationgebied passeerde, werd het testcommando geüpload naar de satelliet en begon de payload van de blockchain te werken. De payload van de blockchain retourneerde een ‘random seed’ (nummer dat wordt gebruikt om een pseudowillekeurige nummergenerator te initialiseren), berekend door willekeurige parameters van de satellietstand. Op basis van deze willekeurige seed werd één gedefinieerd smart contract met succes uitgevoerd.” CEO Zheng was opgetogen, men kon zich opmaken voor de volgende missie. Op 25 oktober 2018 werd het tweede blokchainknooppunt van SpaceChain gelanceerd, ook vanuit China. In februari 2019 kondigde SpaceChain aan dat de missie succesvol was. De blockchainnode was ingebed in SpaceChain’s besturingssysteem, SpaceChain OS, en kon blockchain-gerelateerde functies uitvoeren op de Qtum-blockchain, zoals het uitvoeren van zogeheten ‘smart contracts’ (geprogrammeerde overeenkomst vastgelegd is in een blockchain) en multi-signature transacties. Sinds de lancering op 25 oktober 2018 heeft het team enkele connectiviteitstesten uitgevoerd om te zorgen voor volledige operationele capaciteit van het knooppunt. Tijdens deze testen werd het signaal van het knooppunt gedetecteerd en zijn transactiegegevens geüpload naar het knooppunt om de handtekening te voltooien, vervolgens gedownload via het grondstation en uiteindelijk geverifieerd op het blockchain-netwerk.* Jeff Garzik benadrukte bij deze tweede lancering dat deze ‘multi-signature cold-wallet service’ die nu getest is bewijst dat de technologie een potentiële oplossing biedt voor cybersecurity voor de blockchain-industrie.” Met deze succesvolle tweede blockchaintest in de ruimte kwam het bedrijf weer een flinke stap dichter bij zijn einddoel.

SpaceChain en de Arch Mission Foundation

In 2019 kondigde SpaceChain en de Arch Mission Foundation aan dat de digitale lading van de tweede lancering in oktober 2018 ook de ‘Arch’s Orbital Library’ bevatte, ofwel een volledige kopie van Wikipedia.** Deze Orbital Library op de satelliet van SpaceChain is het begin van een heus buitenaards archief dat in een baan ronde aarde draait. Nova Spivack, medeoprichter van de stichting stelde: “Meer ‘Arch’ bibliotheken zullen volgen opdat de menselijke kennis en cultuur voor altijd behouden zullen blijven.” Spivack: “Door massaal kennis door het zonnestelsel te verspreiden kunnen we garanderen dat de Arch Bibliotheken nooit verloren zullen gaan – zelfs miljoenen tot miljarden jaren in de toekomst.” De stichting is ook van plan om delen van haar Lunar Library Project voor archivering naar de maan te sturen, het tweedelig archief zal door resp. SpaceIL en Astrobotic op de maan geplaatst worden. SpaceChain’s CEO Zee Zheng is enthousiast over deze initiatieven: “Daar de lanceerkosten steeds lager worden, zijn we in staat om belangrijke missies zoals Arch’s in de ruimte te realiseren die voorheen nooit mogelijk waren.”

Crypto-wallet van Spacechain, eerste BTC transactie

In december 2019 vloog voor de eerste keer een crypto-wallet van SpaceChain naar het ISS. Het project werd uitgevoerd met steun van ESA. De wallet ‘node’, woog 1 kilo, en maakte deel uit van de payload van de CRS-19 missie van SpaceX. Dit allereerste actieve Bitcoin-knooppunt op het ISS betekende weer een stap vooruit in SpaceChain’s missie om een robuuste, gedecentraliseerde blockchain-infrastructuur hoog boven de aarde uit te bouwen. De wallet valt buiten de jurisdictie van elk land – en ver buiten het bereik van fysieke hardware-hacks. SpaceChain ziet deze infrastructuur als een nieuwe manier om transacties met cryptovaluta veiliger te maken. Deze lancering vormde voor een groot deel de focus van SpaceChain voor 2019/2020. Zheng stelde: “Naast installatie van de crypto-wallet was het compatibel maken voor gebruik op het ISS zeer gecompliceerd. Het open-sourceprotocol van SpaceChain moest worden doorgelicht door NASA en achteraf aangepast voor de unieke plug-architectuur van het station.” En vervolgt: “Deze nieuwe crypto-wallet zal onafhankelijk werken, het communiceert niet met SpaceChain’s vorige knooppunten, en alle communicatie loopt via de ISS-feed naar de grond. Dit betekent dat het apparaat een langzamere verbinding zal hebben en dat het uren in plaats van minuten zal duren voordat een enkele transactie is voltooid.” Dit is functioneel zei Zheng; “We zien dat zoveel crypto-uitwisselingen worden gehackt. Door dit kanaal te gebruiken, kunnen we niet alleen transacties beveiligen, maar hebben we ook een kans om verdachte activiteiten te onderscheppen.” Zie ook onderstaande video.

SpaceChain heeft in december 2020 een gift van 585.000 USD ontvangen uit handen van EUREKA Globalstars Initiative om zijn open-source satellietnetwerk voor de blockchain-industrie verder uit te bouwen. SpaceChain versloeg 13 andere gegegadigden. Vorige zomer kondigde SpaceChain aan dat het de eerste blockchain bitcointransactie in de ruimte had gedaan. SpaceChain’s hardware op het ISS autoriseerde een 0,0099 BTC (destijds ong. 92 USD) transactie geïnitieerd door CTO Jeff Garzik. Voor de komende 18 maanden heeft SpaceChain nog twee lanceringen gepland.

Interview met CEO Zee Zheng, ander blockchain ruimtevaartbedrijven

In een interview met GeekWire* legt Zheng nog eens uit waarom de blockchaintechnologie, naast de bekende toepassing bij cryptovaluta, nog voor zoveel andere applicaties geschikt kan zijn, hier op aarde en in de ruimte. Een ander bedrijf dat ook vol inzet op blockchaintechnologie in de ruimte is het Amerikaanse ConsenSys Space (voorheen Planetary Resources), het bedrijf heeft, met het oog op de kolossale satellietconstellaties in ontwikkeling als Amazon’s ‘Project Kuiper’, een systeem ‘Trusat’ ontwikkeld dat gebruik maakt van amateurwaarnemers en Ethereum blockchain-technologie om de orbitale posities van satellieten via een app bij te houden, om zo nog nauwkeurigere informatie te krijgen over de banen van satellieten. Andere blockchain gerelateerde ruimtevaartbedrijven zijn het Canadese Blockstream, Space Impulse in Estland en XYO in San Diego. Bronnen: GeekWire, Coindesk, Space.com, SpaceChain, Consensys, AccessWire

* https://www.space.com/41003-blockchain-benefits-space-exploration.html

https://www.geekwire.com/2019/satellites-blockchain-go-together/

** https://www.accesswire.com/488564/SpaceChain-Launches-and-Tests-Worlds-First-Blockchain-Satellite

https://www.spacedaily.com/reports/The_Arch_Mission_Foundation_and_SpaceChain_Create_Orbital_Library_999.html