Voor ‘t eerst is een ruimteorkaan in de hogere atmosfeer van de aarde waargenomen

Een internationaal team van onderzoekers heeft voor het eerst een ‘ruimteorkaan’ (Engels: Space Hurricane) waargenomen in de hogere delen van de aardse atmosfeer. De orkaan vond in augustus 2014 plaats enkele honderden kilometers boven de Noordpool. Bij gewone orkanen regent het water in enorme hoeveelheden, in het geval van de ruimteorkaan regende het een plasma van elektronen. Dat de ruimteorkaan nu pas wordt ontdekt, ruim zes jaar na dato, komt omdat de onderzoekers (o.a. van de Universiteiten van Reading in het VK en Shandong in China) aanwijzingen voor de orkaan vonden in de data van satellieten uit die tijd. Op basis van de waarnemingen van de vier DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) satellitieten kon men een driedimensionaal beeld maken van de ruimteorkaan, die een diameter had van zo’n 1000 km en die tegen de klok in draaide. De orkaan duurde ongeveer acht uur en hij vond plaats in de ionosfeer van de aarde. De orkaan had meerdere spiraalarmen. Men denkt dat ruimteorkanen ontstaan door het transport van grote hoeveelheden energie van de zonnewind en geladen deeltjes in de hogere delen van de aardse atmosfeer. Augustus 2014 was er geen grote activiteit van de zon, dus denkt men de ruimteorkanen vaker kunnen worden gezien.

Hieronder een video met een simulatie van de aardse magnetosfeer, toen de ruimteorkaan plaatsvond. In de simulatie kijken we naar de Noordpool. De zonnestraling komt van rechts in de video, aan de onderkant kwam de zon op, aan de bovenkant ging ‘ie weer onder.

In Nature Communications verscheen dit artikel over de waarneming aan de ruimteorkaan. Bron: Phys.org.