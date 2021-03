Nieuw type donkere energie zou de Hubble spanning op kunnen lossen

door

Dat het heelal uitdijt weten we sinds de waarnemingen van Edwin Hubble eind jaren twintig van de vorige eeuw, dat het versneld uitdijt weten we sinds 1998, toen twee onafhankelijke teams met behulp van type Ia supernovae de versnelde uitdijing ontdekten, dat er voor de snelheid van die uitdijing twee sterk verschillende waardebepalingen zijn weten we sinds 2016. Dat laatste is een groot probleem volgens sterrenkundigen, omdat niet bekend is waar de Hubble-spanning, zoals het ook wel wordt genoemd, door ontstaat: is het een instrumenteel probleem, waarbij één van de waardebepalingen van de expansiesnelheid verkeerd gemeten is, of is het een fysiek probleem, waarbij er sprake is van natuurkundige effecten, die niet te vangen zijn met de bekende modellen? Martin S. Sloth en Florian Niedermannn, twee natuurkundigen van de Universiteit van Zuid-Denemarken denken dat het laatste het geval is, dat er sprake moet zijn van Nieuwe Natuurkunde om de Hubble-spanning op te lossen. In dit artikel, vorige maand verschenen in the Physical Review D, opperen ze het bestaan van een nieuw type donkere energie, eentje die voorkwam in het vroege heelal. Donkere energie, die een afstotende werking heeft, werd in 1998 geïntroduceerd als verklaring voor de versnelde uitdijing van het heelal. New Early Dark Energy (NEDE), zoals Sloth en Niedermannn het noemen, zou de verklaring van de twee uiteenlopende waardebepalingen van de Hubble constante kunnen zijn, de constante die een maat is voor de expansiesnelheid van het heelal. NEDE zou in het vroege heelal voorkomen en zou in een andere fase verkeren dan de donkere energie zoals wij die kennen. Op een gegeven moment zou NEDE door de uitdijing van het heelal en de daling van de energiedichtheid een faseovergang meemaken, een overgang die vergelijkbaar is als bijvoorbeeld water overgaat in ijs. In groeiende bellen zou NEDE in het vroege heelal over zijn gegaan in ‘gewone’ donkere energie. De berekeningen van Sloth en Niedermannn laten zien dat met NEDE de waardebepaling van de Hubble constante met behulp van de kosmische microgolf-achtergrondstraling én de waardebepaling met behulp van Cepheïden en type Ia supernovae allebei passen in het model. Daarmee zou de Hubble-spanning dan verklaard zijn! Bron: Phys.org.