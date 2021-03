Zondag 21 maart passeert een grote planetoïde de aarde

door

Komende zondag (21 maart) zal een ruim 900 meter grote planetoïde op ruime afstand langs de aarde vliegen. Het grote stuk ruimterots heet 2001 FO32 en hij zal de aarde met een snelheid van 124.000 kilometer per uur op twee miljoen km afstand passeren, dat is meer dan vijf keer zoveel als de afstand van de maan tot de aarde. De laatste keer dat er zo’n grote planetoïde langs de aarde vloog was in april 2020, toen 1998 OR2 passeerde. 2001 FO32 werd twintig jaar geleden ontdekt met de Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) survey en zijn baan is nauwkeurig bekend. Het is dan ook uitgesloten dat ‘ie dichterbij komt dan die twee miljoen km. Toch noemt de NASA 2001 FO32 een ‘potentieel gevaarlijke planetoïde’. Bij de passage zondag, als de planetoïde om 17.03 uur Nederlandse tijd bij de dichtste nadering over de zuidelijke hemel scheert, wil men 2001 FO32 met radar goed waarnemen om een beeld van zijn vorm te krijgen. Op 22 maart 2052 komt 2001 FO32 weer net zo dicht bij de aarde. Bron: Phys.org.