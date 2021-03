Nova Cas 2021 in sterrenbeeld Cassiopeia is al in verrekijker zichtbaar

door

In het noordelijke sterrenbeeld Cassiopeia (met de bekende W-vorm) is een nova verschenen, Nova Cas 2021. Toen de nova op 18 maart j.l. werd ontdekt door de Japanner Yuji Nakamura was de nova van magnitude +9,6, maar inmiddels is zijn helderheid toegenomen tot ongeveer +7m, hetgeen ‘m makkelijk zichtbaar maakt in een kleine telescoop of verrekijker. Mocht N Cas 2021 niog verder toenemen in helderheid, dan zou de ‘nieuwe ster’ met het blote oog zichtbaar kunnen zijn, mits de hemel uiteraard donker en niet bewolkt is. De nova staat vlakbij de ster 4 Cassiopeiae, die van de vijfde magnitude is. Ook staat de open sterrenhoop Messier 52 (+6,9m) er in de buurt, hetgeen mooie plaatjes oplevert (zoals de fraaie foto in de tweet hieronder).

A glimpse of the new #nova #NovaCas2021, got only about 15 minutes this morning before sunrise. It is still there and getting brighter #Astrophotography #UNIVERSE #space pic.twitter.com/BSTXQPhG5U — AstroFrontyard (@AstroFrontyard) March 21, 2021

De coördinaten van N Cas 2021 zijn rechte klimming 23u24m48s, declinatie +61°11’15”. Hieronder een vergelijkingskaart van de nova met andere sterren om de helderheid te vergelijken.

De laatste heldere nova die zichtbaar was aan de hemel was Nova Delphinus 2013 in het sterrenbeeld Dolfijn, die ongeveer tot +6m kwam. Nova ontstaan meestal als witte dwergen door massatoevoer van een begeleidende ster te zwaar worden en er een ‘runaway fusion proces’ plaatsvind, waarbij de boel explodeert. Mocht Nova Cas 2021 op magnitude +7 blijven hangen dan betekent dat hij ongeveer 30.000 tot 32.000 lichtjaar van ons vandaan staat. Wordt hij helderder, dan staat hij dichterbij. Bron: Phys.org.