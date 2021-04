In één keer 228 nieuwe veranderlijke sterren ontdekt in een open sterrenhoop

door

Indiase sterrenkundigen zijn er in geslaagd om in één keer maar liefst 228 veranderlijke sterren te ontdekken. Dat deden ze door met de ARIES telescoop de open sterrenhoop NGC 281 te bestuderen. Het team, dat onder leiding stond van Sneh Lata (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences in India) keek in het kader van het project genaamd ‘Search for Pre-Main-Sequence (PMS) Variability in Young Open Clusters (YOCs)‘ met de 1,3 meter ARIES telescoop in Nainital (India) naar NGC 281. Dat is een combinatie van een open sterrenhoop en een emissienevel in het sterrenbeeld Cassiopeia, op ongeveer 9300 lichtjaar van de Aarde. Vanwege de gelijkenis met de hoofdfiguur van het gelijknamige computerspel wordt de nevel in het Engels ook wel de Pac-Man-Nevel genoemd.

Tussen oktober 2010 en november 2017 werden de sterren in de cluster bekeken en dat leverde een oogst op van 228 veranderlijke sterren. Die blijken niet allemaal fysiek te horen tot NGC 281: 81 ervan zijn echt leden van de cluster, de rest ligt schijnbaar in dezelfde omgeving. Van die 81 clusterleden zijn er 51 sterren die zogeheten pre-main-sequence (PMS) sterren zijn, de rest liggen op de Hoofdreeks van het bekende Hertzsprung-Russeldiagram. Het merendeel van die PMS sterren zijn T-tauri sterren, maar er zitten ook Herbig Ae/Be sterren bij, allemaal bekende jonge sterren met een grillig karakter qua lichtkracht. De dertig sterren van de cluster die tot de hoofdreeks behoren zijn Beta Cepheïden, Delta Scuti sterren of andere typen variabelen, ook allemaal bekende vormen van veranderlijke sterren. Door onderzoek zoals deze wil men meer te weten komen over ontstaan en evolutie van sterren en of ze wel of niet bruikbaar zijn als afstandsindicator. Hier het vakartikel over de massa-ontdekking van de veranderlijke sterren in NGC 281. Bron: Phys.org.