Deze donkere nevel verbergt een enorme ster

Zie hier G35.2-0.7N, een donkere nevel 7200 lichtjaar van ons vandaan, een enorm stervormingsgebied gelegen in het sterrenbeeld Arend (Aquila). Nou ja donker, een deel wordt wel degelijk verlicht en wel doordat er ín de nevel een zware B-ster staat, de op twee na meest zware sterren die er zijn (na de W- en O-sterren, allemaal spectraaltypes). Die B-ster, eigenlijk nog een protoster qua leeftijd, stuwt twee in elkaars verlengde liggende jets of straalstromen de ruimte in en die jets verlichten een deel van G35.2-0.7N. Hubble heeft het prachtige tafereel in Arend gefotografeerd en wel met z’n Wide Field Camera 3 (WFC3.) Het gaat om een nog jonge ster, eentje die ze een ZAMS ster noemen, dat staat voor een ‘zero-age main sequence’ ster, eentje die op het punt staat toe te treden tot de hoofdreeks van het bekende Herzsprung-Russel diagram.

Sterrenkundigen onderzoeken nevels zoals G35.2-0.7N omdat ze daardoor meer te weten willen komen over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van sterren. In het specifieke geval van G35.2-0.7N willen ze weten hoe de jets van de B-ster precies reageren op het gas van de nevel, gas waaruit de ster zelf ontstaan is. Door de sterke energie van de ster wordt bijvoorbeeld het gas in de jets geïoniseerd, dat wil zeggen dat de atomen en moleculen door de energie worden ontdaan van hun elektronen. Onderzoek met de ALMA (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) in Chili heeft laten zien dat er in G35.2-0.7N meerdere kernen verscholen zijn en dat die allemaal uit kunnen groeien tot zware sterren. Het onderzoek laat verder zien dat de uitstroom van gas bij kleinere sterren vooral via de magnetische veldlijnen loopt, terwijl het bij de zware sterren meer energetisch verloopt.

