Dinsdag hebben we een… Superkoningsmaan

Op dinsdag 27 april maken we voor de tweede keer een Koningsdag mee die vanwege de corona vooral online zal zijn. Niet online, maar 100% fysiek zal de maan zijn. Dinsdag om 05.32 uur is is het Volle Maan en staat hij recht tegenover de zon aan de hemel, een punt dat ook wel syzygie wordt genoemd (drie hemellichamen op één lijn). Dinsdag staat de maan in z’n elliptische baan óók in het perigeum, het punt het dichtste bij de aarde. Het is die combinatie van Volle Maan en perigeum die Supermaan wordt genoemd – mits ze op dezelfde dag plaatsvinden. De supermaan van dinsdag is de eerste in 2021, de volgende is een maand later, op 26 mei. De maan staat dinsdag in het sterrenbeeld Weegschaal (Librae) en dankzij het perigeum is ‘ie 33,41″ groot, terwijl dat normaal 31″ is. Hij komt om 21.40 uur op en hij staat dan in het zuidoosten. Tijdens het perigeum staat de maan 357.378 kilometer van de aarde, terwijl de gemiddelde afstand 384.400 km is. OK en nu dus zo’n Superkoningsmaan omdat het dinsdag Koningsdag is – het beestje moet een naam hebben toch? Zou ‘ie een beetje oranje zijn laag aan de hemel dinsdag, zou wel leuk zijn. Zo’n supermaan op Koninginnedag of Koningsdag komt niet vaak voor: de laatste keer was op 31 augustus 1909 (!) toen we nog Koningin Wilhelmina hadden, de overgrootmoeder van Koning Willem-Alexander. Bron: Weer online + NASA.