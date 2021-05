Chinese Tianwen-1 maakt zich op voor de landing op Mars

door

Op 15 mei, vannacht om 01:11 NL’se tijd zal China, als derde land ter wereld, een poging maken om op Mars te landen, hieronder enkele tips voor een mogelijke livestream. In Peking zetelt het mission control van Tianwen-1, in het noordwesten van de stad ligt het Bejing Aerospace Control Center, en hier maakt men zich nu op om de lander met aan boord de rover ‘Zhurong’, genoemd naar een Chinese vuurgod, veilig door de bekende ‘seven minutes of terror’ te loodsen om hopelijk goed neer te komen in het gebied Utopia Planitia. De Tianwen-1 missie is op 23 juli 2020 gelanceerd van het Wenchange Launch Center en is de eerste zelfstandige planetaire missie van China.

Sinds februari dit jaar cirkelt het 5000 kg wegende gevaarte rond de rode planeet op een afstand van 280 miljoen km van de aarde. Tianwen 1 bevindt zich momenteel in een parkeerbaan ongeveer 280 kilometer boven Mars en cirkelt elke twee dagen rond de planeet. Utopia Planitia is hetzelfde gebied op Mars waar NASA’s Viking 2-lander in 1976 landde, daar men vermoedde dat er sporen van leven te vinden zijn. Het gebied heeft een diameter van 3300 km. China streeft ernaar om Zhurong 90 sols (Martiaanse dagen) aan de oppervlakte door te laten brengen voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over de Tianwen-1 missie is hier te vinden, en ook hier op Astroblogs met een video over de nadering van Mars. Zoals bekend, is China wat terughoudend met informatie over ruimtevaartmissies, maar volgens enkele fervente volgers zal de entry, afdaling en landing starten rond 01:11 vannacht, 14 mei. Mogelijk is er een livestream te vinden op @Cosmic-Penguin of Andrew Jones, maar net als met de Chang’e-missies volgt informatie en beeldmateriaal pas na de landing van de ruimteschepen. en de bevestiging door het CNSA, het China National Space Agency. Bronnen: CNET, China Space Daily