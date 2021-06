Chinese Marsrover Zhurong maakt zelfportret en panoramafoto’s van Mars

door

De Chinese lander Tianwen-1 met aan boord de Marsrover Zhurong is op 15 mei geland op Mars. De Zhurong poseerde recent voor een fraai zelfportret met zijn lander op nevenstaande foto van Utopia Planitia, uitgebracht op 11 juni 2021. De foto is gemaakt door een camera geplaatst op enkele meters vanaf de rover. Credits; CNSA De andere foto’s van de rover Zhurong tonen een zijaanzicht van de Tianwen 1-lander op zijn landingsplaats in Utopia Planitia en een panoramafoto van het Marsoppervlak. Credits; CNSA Maar ook NASA’s MRO-orbiter kiekte de Zhurong op de Rode Planeet.



De Tianwen-1 missie is op 23 juli 2020 gelanceerd van het Wenchange Launch Center en is de eerste zelfstandige planetaire missie van China. Tianwan-1 (Chinees voor ‘Hemelse vragen’) kwam in februari 2021 in een elliptische baan om Mars en sindsdien werd uitgekeken naar de beste landingsplaats voor de robotsonde. Die plaats is uiteindelijk Utopia Planitia geworden, een vlakte in een inslagbekken op het noordelijk halfrond van Mars. Utopia Planitia is hetzelfde gebied op Mars waar NASA’s Viking 2-lander in 1976 landde, daar men vermoedde dat er sporen van leven te vinden zijn. Het gebied heeft een diameter van 3300 km. Net als eerder de Amerikaanse landers en rovers moest de Tianwen-1 lander eerst de ‘seven minutes of terror’ doorstaan, de helse passage door de atmosfeer van Mars. Een hitteschild beschermde daarbij de lander en rover. Daarna volgde een afdaling per parachute. De lander landde op 15 mei j.l. op Mars. China streeft ernaar om de Zhurong 90 sols (Martiaanse dagen) aan de oppervlakte door te laten brengen voor wetenschappelijk onderzoek.

De tweede foto van de rover Zhurong toont een zijaanzicht van de Tianwen 1-lander op zijn landingsplaats in Utopia Planitia. De sporen van de rover zijn rechts zichtbaar. Credits; CNSA

Dit panorama van de Chinese Marsrover Zhurong toont de uitgestrekte vlakke vlakte van zijn landingsplaats Utopia Planitia. De zonnepanelen en het dek van de rover zijn links zichtbaar en de wielhellingen op de lander zijn rechts te zien. Op 6 juni j.l. werd de Marsrover Zhurong ook nog gespot door NASA’s MRO-orbiter. De HiRISE camera nam onderstaande foto. NASA stelde dat de Zhurong op dat moment zo een 22 meter had afgelegd. De HiRISE-afbeelding toont de lander en rover, als groene stipjes in een zee van rood stof. Een donkerdere vlek rond de lander is waarschijnlijk een explosiepatroon dat tijdens de landing is gecreëerd door motorpluimen.

