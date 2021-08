Eerste poging Perseverance om monsters op Mars te verzamelen niet geslaagd

Afgelopen vrijdag 6 augustus ondernam Marsrover Perseverance in de Jezero krater op Mars z’n eerste poging om een monster Marsgrond te verzamelen en dat in een container te stoppen, die later kan worden opgehaald bij een aparte missie om de monsters naar de aarde te brengen. Maar die eerste poging werd geen succes, want uit de gegevens blijkt dat er geen grond in de container terecht kwam. De NASA is nu aan het kijken wat er precies mis ging. Daarbij gebruiken ze onder andere de beelden gemaakt met de WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) camera aan het einde van de 2,1 meter lange robotarm. Perseverance heeft 43 containers gemaakt van titanium bij zich die gevuld kunnen worden met Marsgrond. Vrijdag werd met de holle boor aan het einde van de robotarm een gat geboord in de bodem en vervolgens moest het gruis dat daarbij ontstaat in de container terecht komen. Maar dat bleek dus niets te hebben opgeleverd, alleen een lege container. Men denkt dat dit niet komt door een mechanische fout, maar eerder dat het te maken heeft met het stuk Marsrots, dat zich niet gedroeg op de manier die verwacht werd.

This image is incredible.

It's a close up of the core hole from @NASAPersevere's first sampling attempt.

Except there's been no sign of the sample. It's not in the hole, and it's not in the sample container.

A new Martian mystery ensues… pic.twitter.com/wrnfGNPCFi

— Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) August 8, 2021