Voor het eerst is duidelijk waar kosmische straling in de Melkweg vandaan komt

Voor het eerst zijn sterrenkundigen erin geslaagd om precies te kwantificeren hoeveel protonen en elektronen er zitten in de kosmische straling afkomstig van het restant van een supernova in de Melkweg. Kosmische straling werd voor het eerst ontdekt door Victor Frans Hess in 1912 bij hoge ballonvluchten en sindsdien is de exacte bron van kosmische straling (die feitelijk helemaal geen straling is, maar die bestaat uit hoogenergetische deeltjes, zoals protonen, elektronen en heliumkernen) een groot raadsel. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Yasuo Fukui (Nagoya University) heeft de radio-, röntgen- en gammastraling afkomstig van het supernovarestant RX J1713.7-3946 in de Melkweg geanalyseerd en daaruit komt naar voren dat 67% van de gammastraling geproduceerd is door relativistische protonen, 33% komt van relativistische elektronen (relativistisch wil zeggen met bijna de lichtsnelheid reizend). In de grafiek bovenaan zie je een voorstelling hoe CR (Cosmic Ray) protonen en elektronen gammastraling kunnen maken. Het zijn deze protonen en elektronen die reageren met protonen resp. fotonen uit interstellaire gaswolken (ISM in de grafiek) en kosmische microgolf-achtergrondstraling (CMB) en het is na die interactie dat hoogenergetische fotonen (gammastraling) worden geproduceerd.

Voor het onderzoek maakte men gebruik van de NANTEN radiotelescoop en de Australische Telescope Compact Array (TCA) plus de gegevens eerder verzameld met de Europese XMM-Newton röntgenruimtetelescoop. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan het supernovarestant, verschenen in The Astrophysical Journal. Bron: Phys.org.

