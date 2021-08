De James Webb Space Telescope heeft alle testen goed doorstaan – nu de lancering nog

door

De James Webb Space Telescope (JWST), de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop, heeft alle testen goed doorstaan en wordt nu gereed gemaakt voor het transport van de telescoop via het Panamakanaal naar Kourou in Frans-Guyana, waar ‘ie ergens in november (of begin december) dit jaar gelanceerd zal worden met behulp van een Ariane 5 raket van de ESA. De ruimtetelescoop is uitgebreid getest in de ‘Northrop Grumman’s facilities’ in Rendondo Beach in de VS en die zijn allemaal goed verlopen. In de video hieronder zie je hoe de JWST na alle testen in z’n opgevouwen toestand wordt gebracht, waarmee de telescoop de ruimte in zal worden gebracht. De bovenste trap van de Ariane 5 raket, waarin de JWST komt te zitten, is eerder deze maand richting Frans-Guyana getransporteerd.

Bron: NASA.

