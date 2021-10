Het ISS maakt opnieuw ‘slagzij’ door onbedoeld ontbranden van stuwraketten van het Sojoez ruimteschip

Voor de tweede keer in drie maanden tijd heeft het ISS te maken gehad met het ongepland ontbranden van stuwraketten waardoor het ruimtestation als geheel begon te kantelen en van postitie veranderde.



Het incident vond plaats, gisteren 15 oktober, om 11:02 NL’se tijd, en het betrokken ruimtevaartuig was de Sojoez MS-18. Deze Sojoez zal Oleg Novitskiy, filmregisseur Klim Shipenko en actrice Julia Peresild zondagochtend, 17 oktober, terug naar de aarde gaan brengen. Een dergelijk incident met stuwraketten gebeurde eerder, op 29 juli j.l.

Twee laatstgenoemden, Shipenko en Pereskild, verbleven voor vijf dagen op het ISS voor het maken van een film. Novitskiy is commandant van de Sojoez MS-18. Russische vluchtleiders hadden de stuwraketten van het voertuig om 11:02 NL’se tijd, in een geplande, zogenoemde ‘pre-departure test’ geactiveerd. “Het afvuren van de stuwraketten ging onverwachts door na het einde van het testvenster, wat resulteerde in een positieverandering voor het ISS om 11:13 uur”, aldus NASA. Het ISS kantelde zo een 57 graden, aldus het Russische persbureau Interfax, dat de communicatie tussen Novitskiy en Vladimir Solovyov, de vluchtdirecteur van het Russische segment van het ISS verzorgt. Mission Control tast nog in het duister over de oorzaak. Echter na een half uur was het probleem verholpen, NASA stelt: “Within 30 minutes, flight controllers regained attitude control of the space station, which is now in a stable configuration,” en “The crew was awake at the time of the event and was not in any danger.” “Het is ook onduidelijk waarom de stuwraketten van de MS-18 stopten met vuren. Mogelijk, aldus Timothy Creamer van NASA, heeft het te maken met het bereiken van de brandstoflimiet. Het ruimtestation kantelde ook onbedoeld op 29 juli j.l. De net aangekomen Nauka-module had te kampen met het onbedoeld afvuren van zijn stuwraketten. Dat incident was veel extremer, het ISS kantelde toen zo een 540 graden, zie o.a. dit artikel in de NYT. Roscosmos stelde dat de oorzaak een softwareprobleem was. Zie ook deze Astroblog. Ondanks dit incident blijft de Sojoez MS-18 op schema om dit weekend terug te keren naar de aarde. Het ruimtevaartuig zal op zaterdag (16 oktober) loskoppelen van het station. Bronnen: NASA/Space.com