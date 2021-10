Italië wil suborbitale ruimtevluchten gaan lanceren vanaf eigen bodem

door

Het Italiaans ruimtevaartagenschap (ASI) heeft recent aangegeven vanaf 2023 suborbitale ruimtevluchten vanaf eigen bodem te willen gaan uitvoeren. Het plan is om de luchthaven van Taranto-Grottaglie, in de regio Puglia, om te bouwen tot ruimtehaven vanwaar zowel wetenschappelijke als toeristische ruimtereizen gelanceerd kunnen worden. De nieuwssites AdnKronos en La Corriere della Sera kwamen recent met dit nieuws naar buiten naar aanleiding van het ruimtevaartevenment ‘Mediterranean Aerospace Matching‘ in september j.l. in Puglia. De technisch directeur van Grottaglie, Giuseppe Acierno, liet zich opgetogen uit: “Als we het vandaag in Grottaglie hebben over de ruimtehaven, doen we het omdat we jarenlang hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken met een reeks actoren. Op dit moment wordt de ruimtehaven Grottaglie, de enige in Italië, geconfronteerd met de regelgevingsfase om klaar te zijn om in de kortst mogelijke tijd de Italiaanse plaats te worden voor toegang tot de ruimte. Ook het bedrijfsleven investeert en ziet kansen in ruimtevaartactiviteiten. Grottaglie is kandidaat om ESA ’s Space Rider-ruimtesonde, in 2023 in een baan om de aarde te brengen.”

Een keur aan Italiaanse bedrijven heeft op het MAM aangegeven welwillend te staan tegenover deze, mogelijk economisch zeer rendabele, ruimtevaartsector. Het ASI heeft reeds in 2017 een eerste stap gezet m.b.t. ruimtetoerisme. Destijds tekende het ASI met Virgin Galactic een intentieovereenkomst voor een commerciële vlucht met VG met een Italiaanse passagier en experimentele lading. Maar voordat er een ‘tricolore’ instapkaart getoond kan worden voor een (on)-bemande commerciële ruimtereis vanaf eigen bodem moet er eerst dus een regelgevend systeem worden opgetuigd en het havengebied van Grottaglie worden geconsolideerd. Als deze bureaucratische hobbels eenmaal genomen zijn, zijn Italiaanse ruimtevaartbedrijven klaar om deze sector te bedienen?

Italië is een zeer belangrijke speler voor ESA, het bouwt volop mee aan ruimtevaartsystemen voor zowel raketten (VEGA), satellieten, als woon- en servicemodules voor in het ISS. Italiaanse bedrijven als Altec (Aerospace Logistics Technology Engineering Company) en Argotec (gespecialiseerd in microsatellieten en astronaut supportsystemen), om er enkele te noemen zijn bijvoorbeeld belangrijke spelers in de Italiaanse ruimtevaartsector. David Avino, CEO van Argotec vertelde aan AdnK: “In Italië hebben we de hele toeleveringsketen om na te denken over een ‘ruimtevakantie’: we hebben systemen voor comfort, geavanceerde ruimtetechnologieën, modules om in een baan om de aarde te blijven.” Met zijn teams bracht Avino de eerste gastronomische, speciaal voor in microzwaartekracht – maaltijden en koffieapparaat naar het ISS. Op 24 november a.s lanceert het ASI de LiciaCube, zie ook deze AB. Deze kleine satelliet is volledig in Italië gebouwd, en wordt naar de diepe ruimte gestuurd. Liciacube is een project gecoördineerd door ASI maar gemaakt door Argotec.



ASI, ENAC, doelstelling 2023

De commerciële ruimtevaartsector zou volgens de prognoses van de investeringsbank Morgan Stanley in 2040 de waarde van een biljoen (1000 miljard) USD kunnen bereiken, die zich nu nog beperkt tot een beperkte groep van grote spelers als SpaceX, Boeing en ArianeGroup. Maar het ASI meent dat de weg open ligt voor kleinere landen c.q. bedrijven om hierop in te spelen. Giorgio Saccoccia, huidig president van ASI stelt: “We hebben altijd een rol van betekenis in de belangrijkste ESA-missies. De meeste woonmodules zijn door ons ontwikkeld: onze vaardigheden maken ons een bevoorrechte gesprekspartner voor veel commerciële partners.” Alessio Quarata, directeur van het ENAC (Nationaal Orgaan voor de Burgerluchtvaart) stelde in dit kader: “Het doel is om te beginnen met de experimenten voor suborbitale vluchten in 2023 in Grottaglie. Het gaat nu om het vaststellen van de regels voor operaties en trajecten, waarvan we denken dat ze tegen het einde van het jaar klaar kunnen zijn voor het verstrekken van licenties. Een specifieke nationale partij is er nog niet, echter enkele internationale bedrijven hebben ons reeds benaderd. Het experiment zou beginnen met point-to-point vluchten met wetenschappelijke doelstellingen.” In navolging van Noorwegen en Zweden, die reeds in 2022 al lanceringen van satellieten vanuit eigen land willen lanceren, zou Italië daarmee het derde Europese land zijn dat naar de ruimte gaat lanceren vanaf eigen bodem. Bronnen: La Corriere della Sera, Adnkronos, ASI, Argotec



Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp