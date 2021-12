Eerbetoon aan de Arecibotelescoop in documentaire ‘The Biggest Dream’ 

De radiotelescoop begon in 1963 met waarnemen en was uniek omdat het een waardevol hulpmiddel was voor drie verschillende wetenschappelijke gebieden: de studie van de aardse atmosfeer, detectie van radiolicht uit het universum (evenals speuren naar bsignalen van buitenaardse intelligenti (SETI) , en het gebruik van een actief radarsysteem om het zonnestelsel te bestuderen, in het bijzonder asteroïden in de buurt van de aarde. In de loop van de decennia werd de telescoop ook een icoon van Puerto Rico, en ‘filmster’, dankzij ‘optredens’ in ‘ GoldenEye ‘ en ‘Contact’. Nu schittert de telescoop in een nieuwe film ‘The Biggest Dream’, een documentaire over Arecibo’s oorsprong, erfenis en verlies. De film ging op 1 december, in première in enkele theaters in Puerto Rico en zal volgend jaar internationaal worden vertoond, zie hier meer via de verklaring van de University of Central Florida , die het Arecibo-observatorium beheert. Een trailer op YouTube biedt een glimp van de documentaire. om het verhaal van het Arecibo observatorium te vertellen. De producer en regisseur is Andre Hernandez, hij stelt: “Ik draag deze film op aan de grote dromers die besluiten te geloven dat ze positieve veranderingen in deze wereld kunnen brengen door anderen te inspireren.”