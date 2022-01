Zodra Webb helemaal geïnstalleerd is gaat hij dit allemaal waarnemen

door

De 25 december gelanceerde James Webb Space Telescope (JWST) – kortweg Webb genoemd – is nog onderweg naar Lagrangepunt 2, 1,5 miljoen km van de aarde vandaan en het uitvouwen van de onderdelen is nog gaande. Laatste onderdeel dat uitgevouwen is dat is de 74 cm grote vangspiegel gisteren, die aan een driepoot zit met benen van meer dan 7 meter lang. Als ergens in juni alles achter de rug is (de reis naar L2, het uitklappen van de zijspiegels, zodat we een complete 6,5 meter telescoop hebben, het afkoelen van de instrumenten en het calibereren) dán gaat Webb daadwerkelijk starten met de wetenschappelijke waarnemingen. Hieronder het programma van cyclus 1, zeg pakweg 6.000 uren aan ‘prime time’ met Webb en 1.231 uren ‘parallel time’.

Programma Beschrijving General Observer (GO) Programs Observations and archival research proposed by the community and selected by peer review. Director’s Discretionary Early Release Science (DD-ERS) Programs Observations to be executed within the first five months of science operations and immediately released to the community. Guaranteed Time Observations (GTO) Programs Observations defined by members of the instrument and telescope science teams, as well as a number of interdisciplinary scientists. Calibration Programs Observations used to calibrate the science instruments in support of all the other science programs.

52% van de waarnemingen hebben een korte duur (<25 uur), 32% een gemiddelde duur (25-75 uur) en 16% hebben een lange duur (>75 uur). Als je in de tabel in de linkerrij op één van de programma’s klikt krijg je een rij te zien met alle goedgekeurde waarneemprogramma’s. Daar kan je ook weer op klikken en dan alle details zien. Eén van die programma’s is wat ze ‘Cosmos-Webb’ noemen, in de programma’s hierboven te vinden als Go 1727.

Daarmee gaan ze met de Near-Infrared Camera (NIRCam) van Webb een gebied aan de hemel in kaart brengen dat drie keer zo groot is als de Volle Maan en dat meer dan 250 uur prime time van Webb gaat vergen. Een kleiner gebied wordt ook gefotografeerd met het Mid-Infrared Instrument (MIRI). Met Cosmos-Webb gaan ze in de allervroegste geschiedenis van het heelal duiken – de reïonisatie-fase van het heelal – en gaan ze de vroegste sterrenstelsels proberen te fotograferen, tevens kijkend naar de rol van donkere materie daarbij. Zouden ze dan al die problemen kunnen oplossen die er zijn rond het ΛCDM model? Spannend!

