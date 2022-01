Project Solarcan-II in Huize Nouwen is vandaag gestart

door

Vandaag heb ik weer een solarcan (ook wel een pinhole-camera genoemd) opgehangen onder mijn slaapkamerraam met uitzicht op het zuiden. Vorig jaar deed ik dat ook en toen heeft de solarcan er tussen 21 juni (begin zomer) en 21 december (begin winter) gehangen, hetgeen een foto opleverde van het zonlicht van een half jaar lang. Nog even in een notendop wat dit allemaal behelst: de benodigdheden voor solargraphy met zo’n camera zijn een blikje – voorzien van een klein gat, gemaakt met bijvoorbeeld een speld – en een stukje lichtgevoelig fotopapier. Je geeft dat blikje een vaste plek met uitzicht op het zuiden, laat ´m daar een half jaartje (vanaf zomer of winter solstitium) licht vangen en voilá… je hebt de zon gedurende die periode gefotografeerd! Het werkt volgens het simpele principe dat je hieronder afgebeeld ziet en dat we sinds de ontdekking van het fotopapier al toepassen. Zonlicht valt op het fotopapier en door het zilverbromide daarin verkleurt het zwart.

Nou had ik dit blikje eigenlijk dus op 21 december weer op moeten hangen voor een compleet volgend half jaar, maar het liep allemaal wat anders en dat leverde twee weken uitstel op. Het blikje haal ik op 21 juni van de muur en de foto die ik dan heb zal het zonlicht van een half jaar tonen minus twee weken – het zij zo.

Er is wel een verschil tussen Project Solarcan-I en Project Solarcan-II: vorig jaar had ik aan de onderzijde van het blikje een klein blokje geplaatst, zodat het blikje met een licht hoek omhoog keek. Dat deed ik om er zeker van te zijn dat de camera ook het zonlicht in z’n hoogste stand zou opvangen, dus zo rond 21 juni. Het resultaat (hierboven te zien) toont dat het blokje niet nodig was, want er is aan de bovenzijde van de foto nog ruimte over. Door die hoek staan er onderaan géén bomen en huizen op de foto, hetgeen zo’n solargraph wel leuk maakt. Daarom kijkt het blikje dit keer gewoon recht vooruit naar het zuiden, zodat ook de voorgrondobjecten er op komen te staan, hoop ik. Op 21 juni laat ik jullie het resultaat van Project Solarcan-II zien.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp