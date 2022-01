Voor het eerst is er ter plekke water gedetecteerd op de maan

door

Een team van Chinese onderzoekers is er in geslaagd om in de gegevens die verzameld zijn door de Chang’E-5 lander op de maan signalen van de aanwezigheid van water te zien. Het is voor het eerst dat ter plekke op de maan (in de Oceanus Procellarum welteverstaan) water is gedetecteerd, in situ detectie zoals ze dat noemen. Aan boord van die lander bevindt zich de lunar mineralogical spectrometer (LMS) en daarmee heeft het team, dat onder leiding stond van Lin Yangting en Lin Honglei (Institute of Geology and Geophysics of the Chinese Academy of Sciences) metingen gedaan aan de zogeheten spectrale reflectie van het regoliet, de laag met los, vaak verweerd materiaal aan het oppervlak van de maan. Bij een golflengte van 2,85 μm kon men in de gegevens duidelijk het signaal zien van water (OH/H2O). De gegevens wijzen er op dat de grond rondom Chang’E-5 120 ppm aan water bevat. Dat water moet daar vooral door de werking van de zonnewind op het regoliet zijn gekomen. Door de Chang’E-5 lander werd met de LMS ook het water in een nabije rots gemeten en die bleek nog meer water te bevatten, 180 ppm.

De resultaten van analyses van de spectrale reflecties laten zien dat de rots mogelijk afkomstig is uit een oudere basaltlaag en door een explosie uitgeworpen is naar de landingsplaats van Chang’E-5. Daarom suggereert het lagere watergehalte van de bodem, in vergelijking met het hogere watergehalte van het rotsfragment, dat er ontgassing van het mantelreservoir onder de landingsplaats van Chang’E-5 heeft plaatsgevonden. Hier het vakartikel over het onderzoek aan water op de maan, verschenen in Science Advances. Bron: Phys.org.

