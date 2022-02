Weer een Aardse Trojaan ontdekt: planetoïde 2020 XL5

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de SOAR Telescoop van het Cerro-Tololo Inter-American Observatorium in Chili bevestigd dat de planetoïde 2020 XL5 een Aardse Trojaan is. Trojanen zijn planetoïden die zich in stabiele banen rond de Lagrangepunten L4 en L5 van de baan van een planeet bevinden en die op 60 graden boogafstand met de planeet mee bewegen. De reuzenplaneet Jupiter heeft de meeste Trojanen in het zonnestelsel, inmiddels heeft hij volgens waarnemingen al meer dan 7000 trojanen in zijn baan . In 2011 werd ontdekt dat de aarde ook een Trojaan heeft, 2010 TK7. En nu is daar dus 2020 XL5, die als tweede Aardse Trojaan door het leven mag gaan. Hij werd op 12 december 2020 ontdekt met de Pan-STARRS1 survey telescoop op Hawaï en hij is naar schatting 1,2 km groot, da’s drie keer zo groot als 2010 TK7, die zo’n 400m in doorsnede is. Middel archieffoto’s, die terugreikten tot 2012, kon een team van sterrenkundigen onder leiding van Toni Santana-Ros (Universiteit van Alicante) de baan van 2020 XL5 nauwkeurig bepalen en daaruit volgde dat de planetoïde een Trojaan van de aarde is, eentje die zich in L4 bevindt (net als 2010 TK7), het punt dat vooruitloopt in de beweging van de aarde (zie afbeelding hieronder).

Met de SOAR telescoop was men in staat om een fotometrische analyse van 2020 XL5 te maken en dat leverde het inzicht op dat de planetoïde een C-type planetoïde is, dat is een donkere planetoïde met veel koolstof, het meest voorkomende type planetoïde in het zonnestelsel. Men vond ook dat 2020 XL5 niet voor altijd een Trojaan van de aarde zal zijn. Hij zal dat nog 4000 jaar zijn, maar daarna zal hij door zwaartekrachteffecten uit z’n baan worden gehaald en zal hij verder gaan als ‘normale’ planetoïde.

Hier het vakartikel over de tweede Trojaan van de aarde, 2020 XL5, verschenen in Nature. Bron: NOIRlab.

