NASA’s IXPE heeft z’n eerste wetenschappelijke opname gemaakt

Op 9 december vorig jaar werd de Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) gelanceerd, NASA’s nieuwste röntgenmissie. Na meer dan een maand testen en calibreren heeft de sonde nu z’n eerste daadwerkelijke wetenschappelijke opname gemaakt en wel van het bekende supernovarestant Cassiopeia A. Hierboven zie je het resultaat daarvan, feitelijk een combi van de gegevens van twee röntgensatellieten, die van IXPE in paars en Chandra in blauw. Dat SN-restant ontstond vermoedelijk na de explosie van een ster, welke in 1667 plaatsvond. Tussen 11 en 18 januari werd Cas A waargenomen met IXPE en dat heeft de sterrenkundigen meer informatie opgeleverd over de röntgenstraling afkomstig van dit restant. Hieronder een foto van Cas A met alleen de IXPE gegevens erop.

De sterrenkundigen zijn vooral geïnteresseerd in de mogelijkheid van IXPE om gepolariseerde röntgenstraling waar te nemen, hetgeen iets verteld over de wijze waarop de straling door de ruimte reist én in welke omstandigheden die straling ontstaan is. Het restant Cas A is ongeveer tien lichtjaar in doorsnede en met de polarisatiegegevens wil men voor het eerst een polsarisatiekaart van zo’n supernovarestant gaan maken. Per gebied in dat restant moet deze kaart dan laten zien welke omstandigheden daar heersen. Bron: Phys.org.

