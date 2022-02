Kijk nou toch, dat lijkt wel een bloem… op Mars

door

De foto hierboven is recent gemaakt met de Mars Hand Lens Imager (MAHLI) van de Curiosity rover van de NASA in de Gale krater op Mars. De NASA heeft het object ‘Blackthorn Salt’ genoemd en als je het zo bekijkt zou je toch kunnen denken dat het een bloempje lijkt, iets wat daar uit de grond is gegroeid. Maar niets is minder waar, het betreft ‘slechts’ een minerale formatie met verfijnde structuren die gevormd zijn doordat mineralen uit water neerslaan. Curiosity heeft ze eerder ook al gezien (denk ook aan de ‘bloemkolen’ die de rover eerder zag) en ze worden ‘diagenetic crystal clusters‘ genoemd. Meestal waren het formaties die uit sulfaten bestonden, dat zijn zouten.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water. (Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ — Abigail Fraeman (@abbyfrae) February 26, 2022

Eerder had de inmiddels ter ziele gegane Marsrover Opportunity dergelijke formaties ook al gezien in de Endeavour krater en die werden toen ‘blueberries’ genoemd. Die ronde vormen zie je ook rechts van het bloempje op de door Curiosity gemaakte foto hieronder.

Hieronder is een driedimensionaal model van Blackthorn Salt te zien, gemaakt door Simeon Schmauss:

Bron: Universe Today.

