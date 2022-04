Het duurt tot minstens het jaar 2371 voordat we een Type 1 beschaving op de Schaal van Kardasjov zullen zijn

door

De Schaal van Kardasjov (in ’t Engels heet de beste man Kardashev) is hier vaker gepasseerd, de indeling voor de technologische ontwikkeling van intelligente beschavingen, ontwikkeld door de Russische sterrenkundige Nikolaj Kardasjov. In de originele versie heeft de schaal drie categorieën, waarin beschavingen op basis van hun energieproductie ingedeeld worden en het eerste type daarvan zijn de beschavingen die in staat zijn alle op een planeet beschikbare energie te gebruiken. Dat is ongeveer 10^16 W (voor de Aarde zelfs iets meer dan 1,74×10^17 W). Een internationaal team van sterrenkundigen, onder andere van het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA, heeft nu berekeningen gedaan om te kijken wanneer de mens toetreedt tot dat eerste type, uiteraard onder de aanname dat we in staat zijn het ‘Grote Filter’ te vermijden, dat we voorkomen dat we onszelf vernietigen met een wereldoorlog of een onomkeerbare klimaatverandering. In hun berekeningen gaan Jonathan Jiang en z’n collegae niet uit van de originele Kardasjov meetlat, maar van een afwijkende versie die Carl Sagan heeft opgesteld. Gebruikmakend van de zogeheten K formule van Sagan en van het gebruik en de beschikbaarheid van drie energiebronnen (fossiele energie, kernenergie en duurzame energie) komen ze tot een schatting wanneer de mensheid een Type I beschaving op de schaal van Kardasjov zal zijn. Dat zal pas op z’n vroegst zijn in het jaar 2371, als we 1 als ‘Kardashev scale value’ zullen bereiken – in 2019 zaten we op 0,73. Nog minstens 349 jaren te gaan én geen gekke dingen doen als mensheid zijnde!

Hier het vakartikel waarin alles na te lezen valt. Bron: ArXiver.

