Boeing’s Starliner veilig aangemeerd bij het ISS

De Starliner-capsule van Boeing is vannacht om 02:28 uur NL’se tijd aangemeerd bij het International Space Station (ISS). Een dag eerder was de Starliner of CST-100, gelanceerd vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Deze Starliner-missie genaamd ‘Orbital Flight Test-2’ is een onbemande missie naar het ISS. Hieronder is de video te bekijken waarin de Starliner aanmeert ofwel zijn ‘docking manoeuvre’ uitvoert, bij de dockingpoort van de Harmony-module, van het ruimtestation.

De Starliner is ontwikkeld in samenwerking met NASA voor het transport van astronauten naar het ISS, in het kader van NASA’s Commercial Crew Program. Maar voordat NASA-astronauten aan boord van de Starliner stappen, wil de ruimtevaartorganisatie dat Boeing bewijst dat de capsule in staat is om alle taken van een ruimtevlucht goed uit te voeren zonder bemanning aan boord, een zogeheten ‘end-to-end’-test. Hier in de site The Verge een uitgebreid en zeer fraai overzicht van de ontwikkeling van de Starliner.

De OFT-2 de tweede poging van Boeing’s Starliner voor een onbemande ISS-meetup. De eerste OFT-missie, gelanceerd in december 2019, eindigde voortijdig nadat de capsule een reeks storingen had opgelopen en vast kwam te zitten in de verkeerde baan en het ISS niet kon bereiken. Een nieuwe lanceerpoging in 2021 werd vanwege technische problemen afgelast. De tweede lanceerpoging is succesvol verlopen, zie hier de persverklaring van NASA, en de Starliner is inmiddels aangekoppeld. De opening van het luik zal plaatsvinden om 17:45 NL’se tijd, zie ook NASA TV livestream. Expeditie 67 zal het luik openen. Bronnen: NASA, The Verge, Space.com