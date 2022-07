Iedereen vandaag een fijn aphelium toegewenst!

door

Vandaag om 09.10 uur Nederlandse zomertijd staat de aarde in het aphelium, het punt in zijn elliptische baan dat het verst van de zon verwijderd is. De afstand bedraagt op dat moment 152.098.455 km, dat is 1,0167 Astronomische Eenheid. De zon heeft vandaag een schijnbare straal van 15’44”, respectievelijk een diameter van 31’28”. Op 4 januari eerder dit jaar bereikte de aarde het perihelium, het punt het dichtst bij de zon. De afstand bedroeg op dat moment 147.105.052 km oftewel 0,98334 astronomische eenheid, ruim 2% dichterbij. De snelheid van de aarde is met 29,29 km/s nu ook lager (conform de Wet van Kepler) dan op 4 januari, toen we met 30,29 km/s om de zon suisden. In het perihelium is de aarde dus 3,4% sneller dan in het aphelium.

Je zal wellicht denken dat het vreemd is dat op dit moment – bij ons zomer – de aarde het verst van de Zon staat en dat je het omgekeerde zou verwachten. Maar dat is te verklaren: de seizoenen ontstaan niet door de wisselende afstand van de aarde tot de Zon, maar door de schuine stand van de aardas (zie de afbeelding hierboven). Afijn, iedereen vandaag een fijn aphelium gewenst! Bron: Sterrengids 2022.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...